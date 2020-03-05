Black Shark 3'e İlgi Büyük

Xiaomi’nin mobil oyun markası Black Shark, geçtiğimiz günlerde yeni oyun telefonu ve aksesuarlarını tanıtmıştı. Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro için tanıtımdan hemen sonra kayıt açıldı. İki modele de ilgi büyük.

Oyuncu telefonu Black Shark 3 serisi geçtiğimiz gün tanıtılmış, Black Shark 3 ve 3 Pro’nun öne çıkan özelliklerini ve fiyat bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Lansman günü Black Shark 3 kayda açıldı ve 5 milyon kayıt gerçekleştirildi. Bu, ön sipariş değil, ödeme yapmak gerekmiyor. 10 Mart’ta resmi olarak satışa sunulmadan önceki bu ilgi gösteriyor ki, Black Shark 3 çıkış yaptığı gün saniyeler içerisinde tükenecek.

Black Shark 3 Özellikleri

Black Shark 3, 6.67 inç Full HD+ çözünürlüğe çıkabilen 270Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelirken, Black Shark 3 Pro 7.1 inç Quad HD+ çözünürlüğe ulaşan AMOLED ekranla geliyor. Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 865 ve 12GB LPDDR5 RAM ile güçlendirilen telefonlar, 65W hızlı şarj desteği sunuyor. Black Shark 3, 4720 mAh bataryadan güç alırken, Pro modelde 5000 mAh batarya bulunuyor.

Black Shark 3 Fiyatı

Black Shark 3 fiyatı 8GB + 128GB model için 500 dolar, Black Shark 3 Pro fiyatı 8GB + 256GB model için 674 dolardan başlıyor.