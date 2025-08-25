Bilim Kurgu Dizisi Blade Runner 2099'un Yayın Tarihi Belli Oldu

Blade Runner serisini seven izleyiciler için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Blade Runner 2099'un yayın tarihi belli oldu. Ayrıca bilim kurgu dizisinin hangi dijital yayın platformunda yayınlanacağı da açıklandı.

Blade Runner 2099'un Yayın Tarihi

En iyi bilim kurgu dizileri arasına katılmaya hazırlanan Blade Runner 2099, 2026 yılında Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak. Prime Video'nun kütüphanesinde yer alan içeriklere erişilebilmesi için aylık belirli bir ücret karşılığında alınan Amazon Prime aboneliği gerekiyor.

Dizi şu anda post prodüksiyon aşamasında. Bu aşama, dizinin çekimleri bittikten sonra başlayan ve izleyiciye sunulmadan önceki son düzenleme sürecidir. Bu aşamada kurgu, ses tasarımı ve görsel efektler gibi çalışmalar yapılır. Bu nedenden dolayı henüz fragman yayınlanmadı.

2017 yılında vizyona giren Blade Runner 2049 filmi şu anda Amazon Prime Video, Apple TV+ ve TV+ dijital yayın platformları üzerinden izlenebiliyor. 8,0 IMDb puanına sahip film 2 saat 44 dakika uzunluğunda.

Blade Runner 2099'un Oyuncuları

Dimitri Abold

Tom Burke

Lewis Gribben

Michelle Yeoh

Hunter Schafer

Wil Coban

Hugo Hamlet

Juliana Yazbeck

Blade Runner 2099'un Konusu

Yeni Blade Runner dizisi, Blade Runner 2049 filminde meydana gelen olaylardan 50 yıl sonrasına odaklanacak. Bu, dizinin ana hikâyeyi ileriye taşıyacağını ve Blade Runner evreninde yeni bir dönemi ele alacağını gösteriyor.

Blade Runner 2049 ise serinin ilk filmi olan Blade Runner'da yaşanan olaylardan 30 yıl sonrasını konu almıştı. Distopik bir dünyada geçen filmde hikâyenin merkezinde Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan K yer alıyordu. K'nin ggörevi, yasa dışı olarak varlığını sürdüren eski model replikant'ları yani yapay insanları yok etmekti.