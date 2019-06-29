Büyük kutlama: Samsung Galaxy, 10 Yaşına Girdi

Uzun yıllardan beridir dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olarak sayılan Samsung, büyük bir kutlama yapıyor. Şirketin ilk Galaxy cep telefonu 29 Haziran 2019 tarihinde çıkmıştı ve o dönemden beri şirket, akıllı telefon üretmeye devam ediyor. İşte haberimizin detayları.

Samsung telefonlarının ilk akıllı modeli olan GT-I7500, çıktığı dönem son derece beğenilmişti. Samsung'un bu Galaxy modeli, 3,2 inç boyutunda olup 320 x 480 çözünürlüğe de sahipti. Ayrıca 128 MB RAM olması ile birlikte, AMOLED bir ekranı da bulunuyordu.

Galaxy S serisi kırılma noktası

Şu anda akıllı telefonlar içerisinde en yaygın kullanılanlardan Samsung Galaxy S serisinin atası, bahsettiğimiz bu cep telefonuydu. Bu modelin arka tarafında da tatmin etmeyecek bir kamera bulunuyordu. 5MP çözünürlüğe sahip kamera, kulaklık girişine de sahipti.

Samsung ve akıllı telefon piyasasını adeta kırıp geçen cep telefonu ise 2010 yılında çıkan Samsung Galaxy S oldu. 29 Haziran 2009 yılında çıkan bir önceki cep telefonu ise aslında sadece bir denemeydi. Bu deneme sonucunda, akıllı telefonların gerçekten de kullanılabilir olduğu ortaya çıktı.

O günlerden bugünlere Samsung şirketinin birçok farklı cep telefonu oldu. Ayrıca şirketin gerçekleştirdiği bu değişimlerden sonra, birçok akıllı telefon üreticisi de piyasaya çıkmaya başladı. Bu nedenle Samsung'un akıllı telefon piyasasını domine eden ilk şirketlerden olduğunu söyleyebiliriz.

Peki sizce de Samsung, 2009 yılından beri kendisini önemli ölçüde geliştirebildi mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.