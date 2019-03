Call of Duty: Black Ops 4'ün Shamrock & Awe Etkinliği Başladı

Call of Duty: Black Ops 4 oyununun geçtiğimiz ay başlayan Operation Grand Heist sezonu ile yeni içerikler yavaş yavaş gelmeye devam ediyor. Paylaşılan detaylar ile oldukça hareketli bir sezonun bizleri beklediğini biliyoruz. Sezon boyunca yayınlanacak olan birçok yeni içerik ve etkinlik ile keyifli anlar geçireceğiz. Shamrock & Awe ise o etkinliklerden bir tanesi olacak.

Aziz Patrik Günü için bir kutlama etkinliği olan Shamrock & Awe bugün itibarıyla başladı. Bunun şerefine de Treyarch Studios aksiyon dolu bir fragman ile karşımıza çıktı. Öncelikli olarak PlayStation 4 platformunda başlamış olan etkinlik, 26 Mart 2019 tarihinde son bulacak. Akabinde de Xbox One ve PC oyuncuları için başlayacak olan etkinliğe dileyen her oyuncu katılımda bulunabilecek. Herhangi bir ön koşul yok.

Giriş yaptığınızda öncelikli olarak Precious işareti ve animasyonlu kartvizit hediye edilecek. Ayrıca Black Market sisteminde içeriğinde on kutu, üçlü gökkuşağı içeren Glorious Day işareti, Aziz Patrik Günü temalı savaş boyası ve Luck of the Irish Jump Pack bulunan Shamrock Bundle da sizi bekliyor.

Blackout modunda, bütün dumanların renginin yeşile dönmesinin yanı sıra bütün ikmal sandıkları da Shamrock temalı hale getiriliyor. Ayrıca harita üzerinde gizli olan sihirli tunç çömlekler var. Bunları vurduğunuz zaman, ödül olarak boya tenekesine sahip olacaksınız. Eliniz değmişken, etrafta koşturup duran Homunculus Leprechaun'ların da bir halini hatırını sormayı unutmayın çünkü bunu yaptığınız zaman çeşitli sürprizler sunacaklar. Blackout haritası için yeni bir güncelleme, yeni bir Blackout Hardcore modunun da geldiğini söylemeden geçmeyelim.

Enfeksiyonlu kardeşlerimiz de unutulmuş değiller tabii ki. Etkinliğe özel olarak gözleri yeşil renge döndürülmüş ve aynı Homunculus Leprechaun'lar enfeksiyonlu kardeşlerimiz de kendilerine gösterdiğiniz ilgiyi karşılıksız bırakmayıp, çeşitli ödüller verecekler.

Son olarak Fracture haritası Stockpile olarak geri dönüyor. Bu haritada vurduğunuz düşmanlar, etkinlik bitene kadar yoncalar ve askeri kimlik kolyesi düşürecekler. Bunları topladıktan sonra fragmanda da gördüğünüz gökkuşaklı altın çömleklere koyabilir veya depozito konumlarına götürebilirsiniz.