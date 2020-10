Call of Duty: Black Ops Cold War Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Oyuncular tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni Call of Duty oyunu, 13 Kasım 2020 satışa sunulacak. Önümüzde daha iki haftadan fazla bir zaman olmasına rağmen Activision ve Trearch Studios, Call of Duty: Black Ops Cold War çıkış fragmanı ile karşımıza çıktılar. Oldukça etkileyici olan fragmanı, haberimizin sonundan izleyebilirsiniz.

PC (Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series S / X için geliştirilmiş olan Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Black Ops oyununun konu olarak devamı olacak. Bizleri 1980'li yılların başlarındaki Soğuk Savaş döneminin değişken jeopolitik savaşının derinliklerine götürecek. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir senaryoda, Doğu Berlin, Vietnam, Türkiye, Sovyet KGB karargahı gibi simgesel mekanlarda çatışırken acımasız gerçekler ve tarihi figürler ile karşı karşıya geleceğiz. Elit operatörler olarak küresel güç dengesini ve tarihin akışını değiştirmeyi kendisine görev edinmiş olan Sovyet casusu Perseus isimli karanlık bir figürün izini süreceğiz. Bu süreçte de Frank Woods, Alex Mason ve Jason Hudson gibi simgesel karakterler ve yeni operatör kadrosu ile küresel komplonun karanlık merkezine ineceğiz.

Ana senaryosunun dışında çok oyunculu modlar Warzone ve Zombies ile gelecek. Dahası ise oyunun nesil geçişine denk gelmesinden dolayı, sadece çapraz platform değil çapraz nesil desteği de sunulacak. Bunun anlamı şu ki çok oyunculu modları, Warzone ve Zombies bütün platformlardaki bütün oyuncular ile bir arada oynanabilecek.

Call of Duty: Black Ops Cold War, standart sürümünün yanı sıra Cross-Gen Paketi ve Seçkin Sürüm olmak üzere toplamda üç sürüm ile gelecek. Standart sürüm, ana oyunu ve Confrontation Weapons Paketi'ni içerecek iken satın aldığınız versiyona göre geriye uyumluluk ile PlayStation 5 veya Xbox Series S / X üzerinde ilk günden oynamak mümkün olacak.

Cross-Gen Paketi, PlayStation 4 veya Xbox One versiyonunu ve satışa sunulduğunda platform tercihinize göre PlayStation 5 veya Xbox Series S / X versiyonunu ve Confrontation Weapons Paketi içeriğini sunacak.

Seçkin Sürüm, Cross-Gen Paketi içeriğine ek olarak, üç operatör, üç araç görünümü, üç silah planı barındıran Land, Sea and Air Paketi ve bir adet Sezonluk Battle Pass ve otomatik yirmi aşama sağlayabileceğiniz Battle Pass Paketi ile gelecek.

Sürüm fark etmeksizin oyunu ön-sipariş ile satın almanız durumunda, Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone oyunlarında hemen kullanabileceğiniz operatör Frank Woods hem de taarruz tüfeği taslağı hediyeniz olacak.

Call of Duty: Black Ops Cold War Çıkış Fragmanı

Ara sahnelerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş, etkileyici aksiyon sahnelerinin ardı ardına ekranımıza geldiği çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.