Call of Duty: Modern Warfare'ın da Özel Sürümleri Olacak

Infinity Ward ve Activision büyük bir merak konusu olan yeni Call of Duty oyununu önceki gün duyurdular. PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Call of Duty: Modern Warfare 25 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak. Hakkında ilk bilgilerin paylaşıldığı yeni oyun için yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Call of Duty: Modern Warfare, hem fiziksel hem de dijital olarak farklı sürümlerle satışa sunulacak.

Call of Duty: Modern Warfare oyununun dijital olarak standart sürümü haricinde Operator ve Operator Enhanced olmak üzere iki özel sürümü olacak. Operator sürümünü aldığınız takdirde oyunun kendisine ek olarak, özel oyun içi taktik bıçağı ve "All Ghillied Up" Operator, "Crew Expendable" Operator ve "War Pig" Operator olmak üzere üç ayrı karakter paketine sahip olacaksınız. Her bir karakter paketindeki karakterin bulunduğu sınıfa uygun tasarımı ve yine bu sınıfa uygun özel üretim silahı olacak. Eğer Sniper sınıfını seviyorsanız "All Ghillied Up" Operator, yakın mesafeli çatışmalar için yanıp tutuşuyorsanız "Crew Expendable" Operator ve piyade sınıfını seviyorsanız da "War Pig" Operator sizin en uygun tercih olacaktır.

Oyunun Operator Enhanced sürümünü alırsanız, Operator sürümünün içeriğine ek olarak 3000 Call of Duty puanınız olacak. Dijital olarak sürüm fark etmeksizin ön-sipariş ile satın aldığınız takdirde ise, Call of Duty: Black Ops 4 oyununda kullanabileceğiniz bir prestij jetonu hediye edilecek.

Fiziksel olarak standart sürüm haricinde Precision sürümü bulunuyor. Bu sürümü aldığınızda, Call of Duty: Modern Warfare oyununun Operator sürümüne ek olarak KontrolFreek Modern Warfare analog çubuk korumaları ve kontrol kolu kılıfınız olacak. Ayrıca oyun içi animasyonlu C.O.D.E. kartvizitlerine ve oyunun metal kutulu versiyonuna da sahip olabileceksiniz.