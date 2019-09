Capcom, Project Resistance'ın Kesintisiz Oynanış Videosunu Yayınladı

Capcom Resident Evil hayranlarının karşısına Project Resistance ile çıkmaya hazırlanıyor. Bu zamana kadar kısım kısım oynanış videolarını izlediğimiz oyun için yeni bir oynanış videosu daha yayınlandı. Bu defa Project Resistance oyunundaki bir karşılaşmayı kesintisiz olarak izleme fırsatımız oluyor.

Tanıtım fragmanının yayınlanması öncesinde sızdırılan ekran görüntüleri ile Resident Evil Outbreak tarzı bir oyunun geliştirilmekte olduğu yönünde umutlar yeşermiş olsa da karşımıza bambaşka bir oyun gelecek. Dead by Daylight, geliştirilme aşamasında olan Predator: Hunting Grounds ve Friday the 13th: The Game ile popüler hale gelmeye başlayan asimetrik çok-oyunculu hayatta kalma türüne Capcom da yan senaryolu Project Resistance ile girişini yapacak. Ancak oyunda hikaye anlatımı bileşenlerinin olacağı ayrı bir modun da yer alacağını hatırlatalım.

On bir dakikaya yakın uzunluğu olan yeni oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!

NeoBards Entertainment tarafından geliştirilmekte olan Project Resistance, denek olarak kaçırılmış olan dört kişilik bir grubun laboratuvardan üç aşamadan oluşan kaçış macerasına sahne olacak. Ne var ki bu kaçış düşünüldüğü kadar kolay olmayacak. Karşılarında gerçek adı Daniel Fabron olan Mastermind olacak ve bu arkadaş laboratuvardaki her şeyi ana bilgisayardan kontrol edebiliyor. Yürüyen ölüleri ve Licker dahil tehlikeli yaratıkları çağırmanın yanı sıra tehdit Mr. X'i de kontrol edebiliyor, çeşitli tuzaklar kurabiliyor.