Çok Sevilen Platform Oyunu 7 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Platform türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Popüler dijital oyun mağazası Epic Games'te başlatılan kampanya ile birlikte platform oyunu Celeste indirime girdi. Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlayan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Celeste İndirime Girdi

En iyi platform oyunları arasında yer alan Celeste, Epic Games'te yüzde 75 oranında indirime girdi. Matt Makes Games tarafından geliştirilen oyun, kampanya kapsamında 31 TL yerine 7,75 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz oyun satın alma fırsatı suann kampanya 4 Kasım 2025 tarihinde saat 19.00'da sona erecek.

Yalnızca tek oyunculu moda sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Son derece olumlu" durumda. 2018 yılının ocak ayında piyasaya sürülen Celeste'in Steam'de şu anda 10.49 dolar (440 TL) fiyat etiketiyle satıldığını belirtelim. Oyun ayrıca PlayStation Plus ve Game Pass kütüphanesinde mevcut.

Celeste Fragmanı

Celeste Nasıl Bir Oyun?

Sadece refleks değil aynı zamanda starteji ve problem çözme becerilerini de kullanmayı gerektiren Celeste, platform ve bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Her seviye aslında bir mini bulmacadır. Bölümü başarılı şekilde geçebilmek için doğru hareket sırasını, doğru zamanlamayı ve farklı mekanikleri nasıl birleştireceğimizi çözmemiz gerekiyor.

Çok zor bir oyun olan Celeste, hızlı yeniden doğma mekaniğini içeriyor. Bu sayede öldükten sonra her defasında uzun süre boyunca beklemek zorunda kalmıyoruz. Hatayı nerede yaptığımızı ve bir sonraki denemede neyi daha iyi yapabileceğimizi bulmamız son derece önemli.

Celeste Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri

Windows 7 veya üzeri İşlemci: Intel Core i3 M380

Intel Core i3 M380 RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: Intel HD 4000

Intel HD 4000 DirectX: Sürüm 10

Oyunun bilgisaya yüklenebilmesi için en az 30 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar PC'de kapsamlı temizlik yaparak boş alanın kolayca artmasını sağlar.