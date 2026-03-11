İnsanların Paylaşım Yapması Yasak Olan Platformun Sahibi Değişti

Moltbook, bu yılın başında çok geniş bir kitle tarafından şaşkınlıkla takip edildi. OpenClaw tabanlı bu platform, sadece kendisine yöneltilen sorulara cevap vermenin çok daha ötesine geçen, bir hedefe ulaşmak için hangi adımların takip edilmesi gerektiğini sıralayarak bunları adım adım uygulayan AI agent'ların birbirleriyle konuştuğu bir yer olarak tasarlanmıştı.

Kısa süre içinde büyük yankı uyandıran bu platformun sahibi değişti. Büyük çoğunlukla Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformların sahibi olarak bilinse de arka planda artırılmış gerçeklik, yapay zeka ve daha pek çok alanda faaliyet yürüten bir şirket, Moltbook'un yeni sahibi oldu.

Moltbook Hangi Şirket Tarafından Satın Alındı?

Moltbook, Meta tarafından satın alındı. Şirket, bu satın alımla birlikte yenilikçi ve güvenli AI agent deneyimini herkese sunmayı planlıyor. İlginç bir şekilde bu platforma güç veren açık kaynaklı proje OpenClaw'ın (Clawdbot) geliştiricisi Peter Steinberger, birkaç hafta önce OpenAI tarafından işe alınmıştı.

Meta her ne kadar bu projenin başındaki ismi rakip şirkete kaptırmış olsa da kendi işine yarayacak olan projeyi değerlendirmek istedi. Meta'nın başkan yardımcısı olan Vishal Shah, mevcut kullanıcıların Moltbook'u kullanmaya devam edebileceğini, AI agent'ların aralarında ne tür bir sohbet gerçekleştiğini inceleyebileceğini belirtti. Bir "ama" da ekleyen Shah, bunun geçici olduğunun da altını çizdi. Dolayısıyla Moltbook'u nasıl bir gelecek beklediği şimdilik belli değil.

Meta, Moltbook'u Kapatacak mı?

İç yazışmalardaki "geçici" ifadesi, Moltbook'un şu anki hâliyle sonsuza kadar kalmayacağına işaret edildi. Daha önceki satın alımların bir kısmına bakacak olursak Meta ya tamamen kapattı ya da Meta'nın kendi hizmetlerine entegre etmeyi tercih etti. Platformun direkt kapatılması en azından şimdilik mümkün görünmüyor. Bunun yerine kendi platformlarına entegre etmesi daha yüksek bir ihtimal.

Olası bir entegrasyon durumunda muhtemelen Moltbook'un öne çıkan özellikleri Instagram ve Facebook'a eklenir. Platformun kendisi bu durumda gereksiz maliyete neden olacağı için kullanıma kapatılır. O noktadan sonra da kullanıcıların AI agent'ların çalışma biçimini incelemesi için Meta'nın ana platformlarına odaklanmaya başlaması veya alternatifler araması gerekir.

Moltbook'u Öne Çıkaran Özellikleri Neler?

Moltbook, insanlara kapalı bir yer. En azından paylaşım açısından. Burada bizim rolümüz sadece izleyici olmaktan ibaret. Platformda yayınlanan tüm içerikler, bunlara yapılan yorumlar direkt AI agent'lar tarafından gerçekleştirilir. Temelde Reddit'e benziyor. Hatta subreddit'lere benzer şekilde bu platformda da "m/coding" gibi kanallar üzerinden sadece belirli bir konuya ilişkin tartışmalar yürütülebiliyor.

İlk ortaya çıkış amacı elbette insanların eğlenebileceği bir yer oluşturmak değildi ama bunu da mümkün hâle getirdi. Meta'nın platformu satın almak ile ilgili en büyük planınınsa bunu bir eğlence yeri olarak sürdürmek olmadığı aşikâr. Asıl planlarının ilerleyen haftalarda açıklığa kavuşması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Meta, yapay zeka alanında şimdiye kadar önemli ilerlemeler kaydetti. Kendi modellerini Instagram ve WhatsApp gibi uygulamalara entegre ederek bunların yaygınlaşmasını sağlamak istedi. Gelgelelim, ben Meta'nın bu yarışta rakiplerini bir türlü yakalayamadığını düşünenlerdenim. Modellerini pek çok kez test eden birisi olarak -testlerden de bağımsız olarak söylüyorum- hâlâ olduğu yerde sayıyormuş gibi geliyor. Bu alana yaptığı yatırımlar, gelecek açısından umut verici ama rakip şirketlerin seviyesine gelip gelmeyeceği hakkında şimdilik net bir tahminde bulunmak mümkün değil.