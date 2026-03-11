ChatGPT'ye Gelecek Yeni Özellik ile Influencer Olabilirsiniz

ChatGPT, zaman ayıran herkesin influencer olmasını sağlayacak bir özellik kazanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre yapay zeka destekli sohbet botunun arkasındaki şirket OpenAI, video odaklı modeli Sora 2'yi yakında ChatGPT'ye entegre etmeyi planlıyor. Son derece gerçekçi videolar oluşturmanıza yardımcı olacak özelliği kullanarak zaman içinde geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek hâle gelebilirsiniz.

ChatGPT'ye Sora 2 Entegre Edilecek

Yapay zeka devi OpenAI, Eylül 2025 tarihinde Sora uygulamasını piyasaya sürdü. Kullanıcıların kendi görüntü ve ses örneklerinden hareketle gerçekçi videolar oluşturmayı mümkün kılan bu uygulamaya güç veren yapay zeka modeli şimdi de şirketin kendi sohbet botu olan ChatGPT'ye entegre edileceği ortaya çıktı.

Bilindiği üzere ChatGPT şu an görsel oluşturabiliyor, web üzerinde gerçek zamanlı olarak arama yapabiliyor, ona verdiğiniz görüntüleri analiz edip isteklerinizi yerine getirebiliyor. Ne var ki söz konusu video oluşturmak olduğunda talimatlarınızı yerine getirmek için gerekli araca sahip olmadığı için görüntünüzü oluşturamıyor.

Bu durum aslında OpenAI açısından önemli bir dezavantaj oluşturuyor. En büyük rakibi olan Google'ın video odaklı modeli Veo 3.1 şu anda Gemini üzerinden kullanılabiliyor. Kendi sohbet botunda hâlâ böyle bir özellik olmaması, ChatGPT'yi de Gemini'ın yanında biraz "eksik" bırakıyor. Neyse ki sohbet botuna yakında entegre edilmesi beklenen Sora 2 ile birlikte bu durum da değişecek.

Sora 2'nin Özellikleri Neler?

Sora 2 tamamen sizin talimatlarınıza bağlı kalarak dilediğiniz videoları oluşturabiliyor. Gerçek fizik kurallarına büyük ölçüde bağlı kalması sayesinde ortaya çıkan görüntüler de daha doğal oluyor. Pek çok video odaklı modeilin aksine yalnızca görüntüden ibaret de değil. Doğal ses efektleri ve diyaloglar da ekleyebiliyor.

Özellikle Sora uygulamasında yer alan Cameo özelliği, örnek olması için bir video ya da fotoğraf yükledikten sonra kendinizi dilediğiniz bir oyunun ya da filmin içinde görmenizi sağlıyor. Bu özellik sayesinde kutu açma, ürün inceleme ve eğlence videoları da dahil olmak üzere çok çeşitli görüntüler oluşturabilirsiniz. Kendinizi bugün Instagram ve TikTok gibi platformlarda gördüğünüz influencerlar gibi gösterebilirsiniz. İyi bir strateji izlerseniz kendi sanal kopyanızı bir influencer hâline bile getirebilirsiniz ki bunun şimdiye kadar pek çok örneği görüldü.

Sora 2 Videolarının Yapay Zeka Olduğu Anlaşılıyor mu?

Sora 2 ile doğrudan oluşturulan, gerçek dışı unsurlara yer verilen videolarda elbette görüntünün yapay zeka ile oluşturulduğu ilk bakışta anlaşılıyor ancak iyi bir talimat verilerek oluşturulan, birkaç düzenleme işleminden geçen görüntülerin Sora 2 ile oluşturulduğunu belirlemek biraz zor olabiliyor. Elbette ki bu görüntülerde her zaman bir devamlılık sorunu görmek mümkün. Çok fazla bu tür videolar izleyen birisi küçük hataları direkt tespit edebilir.

Editörün Yorumu

Görünüşe göre OpenAI, Google'ın izinden gidiyor. Gemini üzerinden uzun zamandır sadece birkaç kelime girerek videolar oluşturabiliyoruz. Hatta bir görsel yükleyip o görseldeki kişi ya da nesneleri içeren görüntüler de elde etmemiz mümkün. OpenAI'ın da sonunda Google'ın sohbet botuna kıyasla en önemli eksikliklerinden birini gidermesini kullanıcıları açısından faydalı buluyorum. Buna ek olarak Gemini'a yakın zamanda eklenen müzik oluşturma özelliğini de bekliyorum.