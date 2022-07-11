Çin'de Kolera Vakası Tespit Edildi!

Çin'de kolera vakası görüldü. Yetkiler koleranın salgına dönüşme riski nedeniyle çeşitli önlemler aldı. Bu kapsamda temaslı takibi gerçekleştirildi ve bazı mekanlar dezenfekte edilmesi için kapatıldı. Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Çin'in Wuhan kentinde geçtiğimiz yıllarda ilk yeni tip koronavirüs vakası görülmüştü. COVID-19, kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılmıştı ve çok fazla sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Çin'de Kolera Vakası Görüldü

Yeni tip koronavirüs salgını yeni varyantlar ile etkisini sürdürürken Çin bu kez kolera hastalığı ile gündeme geldi. Bloomberg'de yer alan bilgilere göre Çin'in Wuhan kentinde bir öğrencide kolera tespit edildiğini açıkladı.

Bir kişide kolera görülmesi üzerine yetkililer harekete geçti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada öğrencide hastalık tespit edilmesinin hemen ardından çeşitli numuneler toplandığı, temaslı takibi gerçekleştirildiği ve bazı mekanların dezenfekte edilmesi için kapatıldığı belirtildi. Yetkililer vakit kaybetmeden çeşitli önlemler alarak potansiyel yayılmayı önlemeyi amaçlıyor.

Kontamine gıda ve su aracılığı ile yayılan kolera, geçtiğimiz yıl Çin'de beş kişide görülmüştü. Dünya Sağlık Örgütüne göre enfekte olan çoğu kişide hiçbir semptom görülmez. Bazı kişilerde ise hafif belirtiler olur. Kolera çeşitli ilaçlar ile tedavi edilebilir fakat tedavi edilmezse öldürücü olabilir.

Kolera Belirtileri Neler?

İshal

Aşırı şekilde susama

Karın ağrısı

Karında şişlik

Nabzın yükselmesi

Kusma

Solunum yetersizliği

Halsizlik

Ağızda kuruluk

Bir ince bağırsak hastalığı olan kolera görülen kişilerde genellikle ilk etapta ishal görülüyor. Bir süre sonra ishalin yanında çeşitli sağlık problemleri meydana geliyor. Kolera vakalarında görülen belirtiler arasında kusma, aşırı şekilde susama, karında şişlik, solunum yetersizliği, ağızda kuruluk, halsizlik ve daha birçok semptom bulunuyor.

Vbrio cholerae bakterisinin neden olduğu koleranın en önemli yayılma nedeni içme suyuna karışmasıdır. Bu durum, çok sayıda kişinin enfekte olmasına yol açabilir. Öte yandan az pişmiş ve çiğ deniz ürünlerinin yenilmesi de söz konusu hastalığa yakalanma ihtimalini arttırabilir.

Sadece insanlara bulaşan hastalığın kuluçka süresinin 6 saat ila 48 saat olduğu belirtiliyor. İlk olarak Hindistan'da görülen kolera 1827 ile 1975 yılları arasında bütün dünyaya yayıldı.