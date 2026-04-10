Nothing'den Orta Segmenti Karıştıracak Telefon Geliyor! İşlemcisi Güçlü

Nothing, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü CMF Phone 2 Pro'nun devam modeli için geri sayıma geçti. CMF Phone 3 Pro ilgili bugüne dek bir detay paylaşılmasa da son ortaya çıkan raporlar bu durumu değiştirdi. İşte merak edilen detaylar!

CMF Phone 3 Pro Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4

Batarya Kapasitesi: 5.400 mAh

Şarj Hızı: 45W kablolu hızlı şarj

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 2392 x 1080

CMF Phone 3 Pro İşlemcisi Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarında göre CMF Phone 3 Pro modelinde Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi kullanılacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti, bir adet 2.7 GHz hızında çalışan ARM Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz ARM Cortex-A720 ve 1.8 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno 810 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Hatırlanacağı üzere CMF Phone 2 Pro modelinde MediaTek Dimensity 7300 Pro yonga seti kullanılmıştı. Eğer iddialar doğruysa Nothing, yukarıda da belirtildiği gibi yeni akıllı telefonda MediaTek’in rakibi Qualcomm’a geçiş yapacak.

İşlemcilerdeki nm (nanometre) değeri performans ve güç verimliliğini belirleyen önemli bir unsur diyebiliriz. Örneğin 4 nm’lik bir işlemci 5 nm’ye göre daha yüksek performans sunuyor ve aynı zamanda daha az enerji tüketiyor.

Günümüzde Galaxy S26'da kullanılan 2 nm’lik Exynos 2600 gibi yongalar mevcut olsa da 4 nm’lik Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 de orta-üst seviyede güçlü bir performans sunuyor.

İşlemci halihazırda Nothing Phone 4a ve POCO M8 Pro 5G gibi modellere de güç veriyor. Oyun performansında ise kullanıcıları üzmüyor. Bu işlemciyi çalıştıran Redmi Note 15 Pro+ modeli üzerinden yapılan testlerde Mobile Legends Bang Bang oyununu 120 FPS seviyesinde çalıştırabildiğini görüyoruz.

CMF Phone 3 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

CMF Phone 3 Pro, 2392 × 1080 piksel çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir ekranla gelecek. Bu da cihazın yaklaşık 2K çözünürlük sunduğu anlamına geliyor. Yani, FHD+ panellere kıyasla daha net ve keskin bir görüntü deneyimi sunacak. Ayrıca AMOLED ekranı sayesinde daha canlı ve parlak bir görüntü verebilecek.

CMF Phone 3 Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Sızıntılara göre akıllı telefon 45W kablolu şarjı destekleyen 5.400 mAh kapasiteli bir bataryayla karşımıza çıkacak. Selefinde ise 33W hızlı şarj destekleyen 5.000 mAh’lik bir pil kullanılmıştı. Yani hem şarj hızlarında hem de pil kapasitesinde bir artış olacak.

CMF Phone 3 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bilindiği üzere CMF Phone 2 Pro geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı. Bunu göz önüne alarak yaklaşan CMF Phone 3 Pro'nun bu ay içerisinde veya en geç mayıs ayında vitrine çıkması muhtemel.

CMF Phone 3 Pro, teknik özellikleriyle 290 dolarlık (12.900 TL) başlangıç fiyatına sahip selefinden daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacak. Henüz kesin olmasa da 350 dolar (15.640 TL) seviyelerinden satışa çıkması sürpriz olmaz. Bu da Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 31.700 TL seviyelerine denk geliyor.

CMF Phone 3 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Ülkemizde Nothing Phone 3 ve 3a Pro gibi modeller tanıtılsa da maalesef CMF serisini çok fazla burada göremiyoruz. Selefi CMF Phone 2 Pro'nun da ülkemizde satılmadığını dikkate aldığımızda CMF Phone 3 Pro'nun Türkiye'de satışa çıkma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

CMF Phone 3 Pro'nun sızdırılan özellikleri beni çok fazla şaşırtmadı. Zira selefindeki gibi orta segmente hitap eden özelliklerle gelmesini bekliyordum. Kısacası yeni mode, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi, AMOLED ekranı ve 5.400 mAh piliyle kullanıcıları üzmeyecektir.