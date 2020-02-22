Corona Virüs Raporu Yayınlandı: Erkeklerin Ölüm Oranı Neden Daha Yüksek?

Çin kökenli Corona virüsü büyük ölçüde savunmasız çocuk grubunu pas geçmiş olsa da yaşlı ve yetişkinler için belirli bir tehdit oluşturduğu görülmekte. Peki ya cinsiyete göre virüs oranı ne durumda?

Bu hafta, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi en büyük Corona virüs analizini yayınladı. Araştırmacılar, erkeklere ve kadınlara kabaca eşit sayıda enfekte bulaşmasına rağmen erkeklerde ölüm oranının yüzde 2.8 kadınlarda ise yüzde 1.7 olduğunu yazdı.

Erkekler virüsün neden olduğu SARS ve MERS salgınlarından orantısız olarak etkilenmiş durumda. Daha önce yaşanan influenza salgını sırasında da erkek ölümleri kadınlardan daha fazlaydı.

Corona virüslü 4 bini aşkın hastayı içeren bir çalışmada, özellikle yaşlı erkeklerde erken teşhisin önemi vurgulandı. Çinli araştırmacılar, teşhisleri ertelenen veya ilk teşhis edildiğinde şiddetli pnömonisi olan hastaların ölme riskinin yüksek olduğunu söylüyor.