ABD İstihbaratı Araştırdı: Covid-19 Biyolojik Silah mı?

ABD İstihbarat Topluluğu Covid-19'un biyolojik silah olup olmadığını araştırdı. Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde bildirilen ilk COVID-19 vakası bilinçli bir hasta mıydı, yoksa gerçekten doğal yollardan mı bulaştı? İşte ABD'nin Ulusal İstihbarat raporu.

ABD'nin Ulusal İstihbarat Direktörü bir raporda, SARS-CoV-2'nin muhtemelen doğal yollardan ortaya çıktığını ve Kasım 2019'da meydana gelen ilk küçük ölçekli bulaşma yoluyla insanları enfekte ettiğini söyledi.

ABD İstihbarat Topluluğu bir raporda, COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'nin biyolojik bir silah olarak "geliştirilmediği" sonucuna vardı. ABD Başkanı Joe Biden ise Çin'in virüsün kökeni hakkında bilgi saklamayla ilgili şeffaflık çağrılarını reddetmeye devam ettiğini yineledi.

Cuma günü Başkan'ın talimatıyla hazırlanan raporda Ulusal İstihbarat Direktörü, SARS-CoV-2'nin hayvanlardan bulaşarak ortaya çıktığını dile getirdi. Yine de ABD İstihbarat Topluluğu (IC) içerisinde koronavirüsün kökeni konusunda fikir birliği yaşanmadığı da ifade edildi.

ABD'den Covid-19 biyolojik silah değil açıklaması

"Virüs biyolojik bir silah olarak geliştirilmedi. Çoğu kurum, SARS-CoV-2'nin muhtemelen genetik olarak tasarlanmadığını da düşük bir güvenle değerlendiriyor; ancak iki kurum, her iki şekilde de bir değerlendirme yapmak için yeterli kanıt bulunmadığına inanıyor" dedi.

İstihbarat Topluluğu ayrıca, Çin yetkililerinin COVID-19'un ilk salgını ortaya çıkmadan önce virüs hakkında ön bilgiye sahip olmadığını da düşünüyor. Rapora göre bu analistler, Çinli yetkililerin ön bilgi eksikliğine, doğal maruziyet için çok sayıda vektöre ve diğer faktörlere önem atfediyor:

"Mevcut tüm istihbarat raporlarını ve diğer bilgileri inceledikten sonra IC, COVID-19'un en olası kaynağı konusunda bölünmüş durumda. Raporda, tüm kurumlar iki hipotezin makul olduğunu değerlendiriyor: enfekte bir hayvana doğal maruz kalma ya da Çin laboratuvarlarıyla ilişkili bir olay."

Bu arada raporun alındığını onaylayan Biden, yaptığı açıklamada yönetiminin, dünya çapında bu kadar çok acıya ve ölüme neden olan salgının köklerinin izini sürmek için elinden gelen her şeyi yapacağını, tekrar olmasını önlemek için gerekli her türlü önlemi alabileceklerini söyledi.

"Bu pandeminin kökenleri hakkında kritik bilgiler Çin'de var, ancak Çin'deki hükümet yetkilileri en başından beri uluslararası araştırmacıların ve küresel halk sağlığı topluluğunun üyelerinin buna erişmesini engellemek için çalıştı" dedi.