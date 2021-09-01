Deniz Seviyesinin Yükselmesi Daha da Sıklaşacak

Bilim insanlarının yeni araştırmasına göre deniz seviyesinin yükselmesi daha da yaygınlaşmaya başlıyor. Araştırmacılar tarafından aktarılan bilgilere göre küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin bu yüzyılın sonuna kadar her yıl daha da artarak kendini göstermesi bekleniyor.

Nature Climate Change'de yayımlanan araştırma, sıcaklığın giderek artmasından ötürü deniz seviyesinde meydana gelen aşırı artışın incelenen 7.283 yerin yaklaşık yarısında bu yüzyılın sonuna kadar 100 kat daha sık hale geleceğini ileri sürüyor.

Araştırmanın ortak yazarı ve Melbourne Üniversitesinde okyanus mühendisliği araştırmacısı olan Dr. Ebru Kirezci, deniz seviyesindeki artış sıklığının daha da artmasının beklendiği bölgeler arasında Güney Yarımküre ve subtropikal bölgeler, Akdeniz ve Arap Yarımadası olduğunu söyledi.

Dr. Kirezci, bu çalışmadan çıkarılabilecek şeyin Avustralya'nın doğu, güney ve güneybatı kıyılarının çoğunun 2100 yılına kadar deniz seviyesinde meydana gelen artıştan daha sık etkileneceği olduğunu söyledi. Kirezci ayrıca söz konusu önemli artışın bu yüzyılın sonundan çok daha erken gözlemlenmesinin ihtimaller dahilinde yer aldığının altını çizerek birçok yerdeki aşırı iklim olaylarında 100 kat artış meydana geldiğini ifade etti.

Deniz Seviyesinin Yükselmesi Sıklaştıkça Tehlike de Artıyor

Araştırmanın baş yazarı ve Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığının Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı'nda iklim bilimcisi olan Dr. Claudia Tebaldi, deniz seviyesinin artış sıklığındaki 1.5 derecelik bir artışın bile çok olumsuz sonuçları olabileceğine işaret etti.

Çalışmanın oldukça ayrıntılı olduğunu aktaran Dr. Tebaldi, bu çalışmanın daha eksiksiz bir tablo sunduğunu, ısınma seviyesine daha geniş bir çerçeve ile bakılmasına olanak sağladığını söyledi.

Araştırmacılar, değişikliklerin farklı ülkelerdeki insanları nasıl etkileyeceğini anlamak için daha ayrıntılı çalışmaların gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca yükselen suyun belirli bir bölgenin yükselen sulara karşı ne kadar savunmasız olduğu, bir topluluğun değişime ne kadar hazırlıklı olduğu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişen etkileri olacağını ifade edildi.

Dr. Kirezci, ileride meydana gelebilecek benzer sorunlara karşı hazırlıklı olmak için tehlikeleri dikkate almanın, mevcut ve potansiyel sorunların önüne geçmenin, deniz duvarları inşa etmenin ve uyarı sistemlerini hazırda tutmanın çok önemli olduğunu söyledi.