Türkçe Destekli Detroit: Become Human 28 TL'ye Düştü! Acele Edin

Epic Games mağazasında kaçırılmaması gereken bir indirim fırsatı sunuldu. Kampanya kapsamında Detroit: Become Human indirime girdi. Etkileyici bir hikâyeye sahip olan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün. Peki, Detroit: Become Human'ın fiyatı kaç TL'ye düştü?

Detroit: Become Human'ın Fiyatı Düştü

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Detroit: Become Human'ın standart sürümü Epic Games mağazasında yüzde 80 oranında indirime girdi. En iyi hikâyeli oyunlar arasında yer alan yapım kampanya kapsamında 142 TL yerine 28,40 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 2 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Steam ve PlayStation mağazalarında ise herhangi bir indirim mevcut değil. Quantic Dream tarafından geliştirilen Detroit: Become Human Steam'de 31.99 dolar (1.355 TL), PlayStation mağazasında ise 1.299 TL'ye satılıyor. Oyunun PlayStation Plus Extra kütüphanesinde yer aldığını belirtelim.

Detroit: Become Human Türkçe Alt Yazılı Fragmanı

Detroit: Become Human Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon ve macera türlerindeki Detroit: Become Human, film gibi bir deneyim sunuyor. Oyunda verdiğimiz kararlar, hikâyenin akışını, karakterlerin kaderini ve Detroit'in geleceğini doğrudan etkiliyor. Hikâye, birbirinden farklı üç android ana karakterin bakış açısından anlatılıyor. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Son derece olumlu" durumda.

Detroit: Become Human Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-2300 2.8 GHz / AMD Ryzen 3 1200 3.1GHz / AMD FX-8350 4.2GHz

Intel Core i5-2300 2.8 GHz / AMD Ryzen 3 1200 3.1GHz / AMD FX-8350 4.2GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD HD 7950

Detroit: Become Human'ın yüklenebilmesi için en az 55 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Detroit: Become Human Önerilen Sistem Gereksinimleri