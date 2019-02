Devil May Cry 5'ten Oynanış Videosu ve Ekran Görüntüsü Yağmuru

Hack 'n' Slash türünün kült temsilcilerinden olan Devil May Cry serisinin yeni oyunu ile buluşmaya oldukça az bir zaman kaldı. PC versiyonu için bir ertelenme haberi gündemde olsa da PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları 8 Mart 2019 tarihinde, yani önümüzdeki ay bu zamanlarda satışa sunulmuş olacak. DMC 5'in çıkışına az bir zaman kala Capcom, bir ön-bakış seansı gerçekleştirdi.

İlk olarak bir dizi söylenti ile gündeme gelen Devil May Cry 5, E3 2018 fuarındaki Microsoft sunumunda duyurulmuştu. RE Engine motorunun modifiye edilmiş halinin kullanıldığı yeni Devil May Cry, görsel açıdan sanatsal bir etkileyiciliğe sahip ve bu, oyuncuyu gaza getiren bir oynanış ile birleşince de sonunun gelmesini istemeyeceğimiz türden bir oyuna dönüşebiliyor.

Bugün gerçekleştirilen Devil May Cry 5 ön-bakış seansına da GameSpot, IGN ve Game Informer gibi oyun dünyasının önde gelen oyun siteleri katılımda bulundular. Bu defa tek bir karakter ile sınırlandırılmak yerine, Dante, Vitale ve Nero karakterlerinin üçünü de deneme fırsatı bulan katılımcılar, oyunu bir kez daha deneyimledikleri seans sırasında aldıkları kayıtları da yayınlamayı ihmal etmediler.

Capcom tarafından yayınlanmış olan yeni ekran görüntülerine ek olarak, bu yeni oynanış videolarını da aşağıdan izleyebilirsiniz.

Devil May Cry 5 Galerisi

Devil May Cry 5'in konsol versiyonları karşılaştırıldı

Devil May Cry 5, bildiğiniz gibi PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına ek olarak, PlayStation 4 Pro ve Xbox One X için de konsolların gücünden faydalanacak. Bu iki gelişmiş konsolun gücü ile 4K ve HDR destekleyecek olan oyunun halihazırdaki görselliği ağzımızın sularını akıtacak kadar üst düzeyde. Eğer platformlar arasındaki farkı görmek isterseniz, Devil May Cry 5 oyununun PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One ve Xbox One X sürümleri karşılaştırıldı. Aradaki farkı ise kendi gözlerinizle görün.