DOOM Eternal Xbox Game Pass Servisine Geliyor!

ZeniMax Media ile bağlantılı olarak Bethesda şirketinin Microsoft bünyesine geçmesi sonrasında heyecan verici haberler gelmeye başladı. Görünüşe göre DOOM Eternal Xbox Game Pass servisine gelecek. Detaylar haberimizde.

Haftaya bomba etkisi yaratacak bir gelişme ile başlamıştık. Ortaya çıktığında herkesin ilk anda inanamadığı bu gelişme ile ZeniMax Media şirketi Microsoft tarafından yedi buçuk milyon dolar karşılığında satın alınmıştı. Amerika menşeli yazılım devinin gövde gösterisi ile çatı şirketinin bünyesindeki Bethesda ile bağlantılı son derece önemli stüdyolar Xbox Game Studios ailesine katılırken, bu stüdyolar geliştiricisi olduğu serilerin hakları da haliyle Microsoft’a ait olmuştu. Dahası ise hem mevcut hem de gelecekte satışa sunulacak olan Bethesda oyunlarının yavaş yavaş Xbox Game Pass servisine teşrif etmeye başlayacağının müjdesi verilmişti.

Peki satın alım sonrasında servis aboneleri ile buluşturulacak olan ilk oyun hangisi olacak? Bu elbette açık açık söylenmiş değil ama görünüşe göre ilk sırada DOOM Eternal var.

DOOM Eternal Xbox Game Pass Servisine Mi Geliyor?

Microsoft, Xbox Game Pass hesabı üzerinden Melissa McGamepass tarafından Xbox Game Pass Social tarafına gönderilen bir e-postayı “Melissa tüyo verilmemesini söyledi, bu yüzden tüyo vermiyoruz. Bu ekran görüntüsünde kesinlikle tüyo yok. Aramakla uğraşmayın. Yok.” yorumuyla alıntı yaparak paylaştı.

Melissa said not to drop hints so we're not dropping hints. there are absolutely no hints in this screenshot. don't bother looking for them. there are none pic.twitter.com/0PQ41B260S — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) September 23, 2020

Sizin de gördüğünüz üzere e-postanın bir yeri üzerinde REDACTED yazılı kırmızı bir bant ile kapatılmış. Ne var ki bazı kullanıcılar görsele çok daha yakından bakmayı akıl etmişler. Dahası ise renkler üzerinde de birazcık oynamışlar ve ortaya çıkan sonuç, aşağıda göreceğiniz hale gelmiş: THE SLAYER IS COMING. Bu da doğrudan Doom Slayer ağabeyimize işaret ediliyor ki buradan da DOOM Eternal oyununa bağlantı kurmak çok da zor olmasa gerek.

Netice olarak, DOOM Eternal yakın bir zamanda hem PC hem de Xbox One için Xbox Game Pass servisine eklenecek. Ancak resmi bir duyuru yapılmadığı için net bir tarih de yok ama fazla bir süre bekleyeceğimizi sanmıyoruz. Bakarsınız Ekim ayının ilk Xbox Game Pass oyunları arasına katılabilir. Gelişmeleri takipte olacağız.