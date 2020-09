DOOM Eternal Xbox Game Pass Servisine Geliyor!

ZeniMax Media ile bağlantılı olarak Bethesda şirketinin Microsoft bünyesine geçmesi sonrasında heyecan verici haberler gelmeye başladı. Görünüşe göre DOOM Eternal Xbox Game Pass servisine gelecek. Detaylar haberimizde.

Haftaya bomba etkisi yaratacak bir gelişme ile başlamıştık. Ortaya çıktığında herkesin ilk anda inanamadığı bu gelişme ile ZeniMax Media şirketi Microsoft tarafından yedi buçuk milyon dolar karşılığında satın alınmıştı. Amerika menşeli yazılım devinin gövde gösterisi ile çatı şirketinin bünyesindeki Bethesda ile bağlantılı son derece önemli stüdyolar Xbox Game Studios ailesine katılırken, bu stüdyolar geliştiricisi olduğu serilerin hakları da haliyle Microsoft’a ait olmuştu. Dahası ise hem mevcut hem de gelecekte satışa sunulacak olan Bethesda oyunlarının yavaş yavaş Xbox Game Pass servisine teşrif etmeye başlayacağının müjdesi verilmişti.

Peki satın alım sonrasında servis aboneleri ile buluşturulacak olan ilk oyun hangisi olacak? Bu elbette açık açık söylenmiş değil ama görünüşe göre ilk sırada DOOM Eternal var.

Microsoft, Xbox Game Pass hesabı üzerinden Melissa McGamepass tarafından Xbox Game Pass Social tarafına gönderilen bir e-postayı “Melissa tüyo verilmemesini söyledi, bu yüzden tüyo vermiyoruz. Bu ekran görüntüsünde kesinlikle tüyo yok. Aramakla uğraşmayın. Yok.” yorumuyla alıntı yaparak paylaştı.

Melissa said not to drop hints so we're not dropping hints. there are absolutely no hints in this screenshot. don't bother looking for them. there are none pic.twitter.com/0PQ41B260S