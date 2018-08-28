Dumanlar Çıkartan Telefon Uçağa 15 Saat Rötar Yaptırdı

Telefonların alev alması, Note 7 faciasından sonra alışılmış durumlardan biri haline gelmişti. Buna rağmen yakın zaman önce havadaki uçakta alev alan telefon, içinde bulunduğu uçağın 15 saat rötar yapmasına sebep oldu. Korean Air’in Pazar günü Incheon – Guam arasında gerçekleştirdiği uçuş, hiç beklenmedik bir sürprizle sonlandı. Uçuşun sonlarında, uçak havadayken, kabinde bulunan telefonlardan biri dumanlar çıkarmaya başladı. Dumanı fark eden kabin ekibi, yangın riskini engellemek için dumanın geldiği koltuğa doğru dört yangın söndürücüyle koşarak gittiler. Çıkan yangını dindirmek adına dört yangın söndürücüyü de kullanan ekip, en sonunda olayı kontrol altına alabildiler.

Guam Uluslararası A.B. Won Pat Havalimanı’na güvenli şekilde inen uçakta yaşanan olay sonrasında herhangi bir yolcunun zarar görmediği, telefonun patlamadığı ve uçakta büyük bir hasarın oluşmadığı açıklandı. Korean Air’den yapılan açıklamadaysa “Guam’a inmeye hazırlanan uçağımızda yer alan ve koltuğun arasına sıkışan bir telefonun, sıkışma sonrasında yaşadığı baskı sebebiyle dumanlar çıkarmaya başladığı, olay sırasında herhangi bir patlama olmadığı, kıvılcım dahi çıkmadığı görülmüştür” ifadeleri kullanıldı.

Patlayan telefon Samsung değil

Patlayan telefonun marka ve modeline dair ayrıntı verilmezken, cihazın Samsung Galaxy Note 7 olmadığı belirtildi. Keza 2016 yılında yaşanan üst üste patlamalar sonrasında Güney Koreli havayolu şirketi, uçaklarına Note 7 almayacağına dair bir duyuru yapmıştı. Birçok başka havayolu şirketi de benzer kararlar alarak, risk taşıyan telefonların uçuşlarda kullanılmasını engellemişlerdi.

Telefon, uçakta herhangi bir hasar oluşturmamış olmasına rağmen yapılan araştırma ve soruşturma sebebiyle aynı uçağın bir sonraki uçuşu 15 saat ertelenmek durumunda kaldı. Gecikme yaşanmasının başlıca sebeplerinden bir tanesi de uçaklarda en az 4 yangın söndürücü bulunması gerekliliğiydi. Koreli yetkililer, uçakta bulunan 7 yangın tüpünün dördünün kullanıldığı, standartlara uygun yangın tüpleri bulmak için bekleme yapmak durumunda kalındığı belirtildi.