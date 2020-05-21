Dünya Geneli Koronavirüs Vaka Sayısı ve Ölüm Sayısı (21 Mayıs)

Koronavirüs, Dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüsten kaç kişi öldü? Dünya geneli vaka sayısı kaç? Son rakamları sizler için bir araya getirdik.

Dünya Genelinde Vaka ve Ölüm Sayısı Kaç?

Dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 5.000.561 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 328.191 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 1.899.675 olduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD'de tespit edilen vaka sayısının 1.551.853 olduğu açıklanırken Çin'de toplam vaka sayısının 84.063 olduğu duyuruldu. ABD'de koronavirüs kaynaklı hayatını kaybeden kişi sayısı 93.439 oldu. Rusya'da toplam vaka sayısının 308.705 olduğu İngiltere'de ise 250.141 olduğu paylaşıldı.

Türkiye'de Son Durum Ne?

20 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 152.587 oldu. Toplam can kaybı ise 4.222'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 877, toplam entübe hasta sayısının ise 445 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 113.987 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 1.696.355 olduğu paylaşıldı.