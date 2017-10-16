Dünyadaki Tüm Wi-Fi Ağları Bilgisayar Korsanlarının Eline Geçti!

Dünyadaki tüm Wi-Fi ağları hackerların kontrolüne geçmiş olabilir. Uzmanlar, Wi-Fi yönlendiricimizi ve ağa bağlı aygıtları siber saldırılara karşı koruyan WPA2 şifreleme protokolünde büyük bir güvenlik açığı farketti. Bilgisayar korsanları bu güvenlik zaafiyetinden yararlanarak, Wi-Fi şifrelerinizi kırarak, internetteki her türlü verinizi ele geçirebilir.

Wi-Fi Protected Access II protocol anlamına gelen WPA2'de saptanan güvenlik açığı, evlerdeki Wi-Fi modemlerini hackerlara karşı savunmasız bırakabilir.

WPA ve WPA2 Nedir?

Wi-Fi Korumalı Erişim (Wi-Fi Protected Access) anlamındaki WPA, Wi-Fi Alliance tarafından geliştirilen bir kablosuz güvenlik teknolojisidir. WPA, WEP’de var olan şifreleme zayıflıklarını güçlendirir ve şifreleme anahtarlarını otomatik olarak üretmek ve dağıtmak için bir yöntem sunar.

WPA2 Çok Güvenli Ağ (RSN – Robust Security Network) anlamında kullanılmaktadır. WPA, WEP tabanlı bir yapı olduğu ve eksiklerinin çıkabileceği şüphesinden dolayı (RC4 algoritmasının zayıflıkları nedeniyle) IEEE 802.11i standartlarına uygun yeni bir protokol geliştirilmiştir. Bu protokol WEP üzerine kurulmamış, yeni ve farklı bir yapı olarak geliştirilmiştir.

Tehlikeler Neler ve Ne Yapmalıyız?

WPA2'de bulunan arka kapı, bilgisayar korsanlarının, ev veya ofisteki Wi-Fi ağına sızarak şifrelere, internet etkinliğine ve her türlü veri akışına erişmesine imkan tanıyor. Öyle ki, evinizde internete bağlanan her türlü elektronik cihaz da bu saldırıların hedefinde olabilir. Güvenlik kameraları, akıllı hoparlörler hatta kahve makineleri. Uzmanlar bu saldırılara KRACK (Key Reinstalition Attacks) adını veriyor ve önlem alınmazsa çok ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyarıyor.

Muhtelemen, hizmet aldığımız internet sağlayıcımız bir güncelleme yayınlayana kadar saldırılara açık olacağız. Bilgisayar uzmanları, olası saldırılardan korunmak için VPN kullanmamızı öneriyorlar. Zira VPN kullanarak, internet etkinliğinizi daha gizli ve takip edilmesi zor bir hale getirmiş oluyorsunuz.

Konuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda sizlerle paylaşacağız. Siz yine de gerekli güncellemeler yayınlanana kadar kendi güvenlik önemlerinizi almayı ihtimal etmeyin.