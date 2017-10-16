  1. Tamindir
  2. haber
  3. Güvenlik
  4. Dünyadaki Tüm Wi-Fi Ağları Bilgisayar Korsanlarının Eline Geçti!

Dünyadaki Tüm Wi-Fi Ağları Bilgisayar Korsanlarının Eline Geçti!

Dünyadaki Tüm Wi-Fi Ağları Bilgisayar Korsanlarının Eline Geçti!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Güvenlik
YORUM YAZ

Dünyadaki tüm Wi-Fi ağları hackerların kontrolüne geçmiş olabilir. Uzmanlar, Wi-Fi yönlendiricimizi ve ağa bağlı aygıtları siber saldırılara karşı koruyan WPA2 şifreleme protokolünde büyük bir güvenlik açığı farketti. Bilgisayar korsanları bu güvenlik zaafiyetinden yararlanarak, Wi-Fi şifrelerinizi kırarak, internetteki her türlü verinizi ele geçirebilir.

Wi-Fi Protected Access II protocol anlamına gelen WPA2'de saptanan güvenlik açığı, evlerdeki Wi-Fi modemlerini hackerlara karşı savunmasız bırakabilir.

WPA ve WPA2 Nedir?

Wi-Fi Korumalı Erişim (Wi-Fi Protected Access) anlamındaki WPA, Wi-Fi Alliance tarafından geliştirilen bir kablosuz güvenlik teknolojisidir. WPA, WEP’de var olan şifreleme zayıflıklarını güçlendirir ve şifreleme anahtarlarını otomatik olarak üretmek ve dağıtmak için bir yöntem sunar.

WPA2 Çok Güvenli Ağ (RSN – Robust Security Network) anlamında kullanılmaktadır. WPA, WEP tabanlı bir yapı olduğu ve eksiklerinin çıkabileceği şüphesinden dolayı (RC4 algoritmasının zayıflıkları nedeniyle) IEEE 802.11i standartlarına uygun yeni bir protokol geliştirilmiştir. Bu protokol WEP üzerine kurulmamış, yeni ve farklı bir yapı olarak geliştirilmiştir.

Tehlikeler Neler ve Ne Yapmalıyız?

WPA2'de bulunan arka kapı, bilgisayar korsanlarının, ev veya ofisteki Wi-Fi ağına sızarak şifrelere, internet etkinliğine ve her türlü veri akışına erişmesine imkan tanıyor. Öyle ki, evinizde internete bağlanan her türlü elektronik cihaz da bu saldırıların hedefinde olabilir. Güvenlik kameraları, akıllı hoparlörler hatta kahve makineleri. Uzmanlar bu saldırılara KRACK (Key Reinstalition Attacks) adını veriyor ve önlem alınmazsa çok ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyarıyor.

Muhtelemen, hizmet aldığımız internet sağlayıcımız bir güncelleme yayınlayana kadar saldırılara açık olacağız. Bilgisayar uzmanları, olası saldırılardan korunmak için VPN kullanmamızı öneriyorlar. Zira VPN kullanarak, internet etkinliğinizi daha gizli ve takip edilmesi zor bir hale getirmiş oluyorsunuz.

Konuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda sizlerle paylaşacağız. Siz yine de gerekli güncellemeler yayınlanana kadar kendi güvenlik önemlerinizi almayı ihtimal etmeyin. 

CCleaner'a Saldıran Hackerların Asıl Hedefi Teknoloji Devleri GÜVENLİK CCleaner'a Saldıran Hackerların Asıl Hedefi Teknoloji Devleri

Ünlülerin Çıplak Fotoğraflarını Yayınlayan Hacker Yakalandı! GÜVENLİK Ünlülerin Çıplak Fotoğraflarını Yayınlayan Hacker Yakalandı!

Siber Korsanların Wi-Fi Kullanarak Bilgisayarlara Sızmayı En Çok Sevdiği 7 Yöntem GÜVENLİK Siber Korsanların Wi-Fi Kullanarak Bilgisayarlara Sızmayı En Çok Sevdiği 7 Yöntem

ETİKETLER: güvenlik hacker wi-fi bilgisayar korsanları siber saldırılar

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Windows Movie Maker Windows Movie Maker
Windows Movie Maker Windows Movie Maker, videolarınızı düzenlemek için tüm gerekli araçları sunan hem ücretsiz hem de detaylı bir film editörü. ÜCRETSİZ
CS Wall Hack CS Wall Hack
CS Wall Hack Counter Strike oyununda duvarların arkasına geçebilmenize yarayan bir yazılım... ÜCRETSİZ
Game Hacker (APK) Game Hacker (APK)
Game Hacker (APK) Game Hacker, ücretsiz indirilmeye açılan Android oyunları için hile programı. ÜCRETSİZ
Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker
Windows Live Movie Maker Video ve fotoğraflarınızla kendinize özel filmler yapmak için Windows Live Movie Maker yeter. ÜCRETSİZ
WiFi HotSpot WiFi HotSpot
WiFi HotSpot WiFi HotSpot, kablosuz bağlantı noktaları oluşturarak internet bağlantınızı paylaşabileceğiniz ücretsiz bir yardımcı programdır. ÜCRETSİZ
Casus Bilgisayar 007 (Keylogger) Casus Bilgisayar 007 (Keylogger)
Casus Bilgisayar 007 (Keylogger) Kullandığınız bilgisayarda ki msn dahil tüm mail şifrelerini sizin adresinize gönderir ve bilgisayarda neler yapılmış, hangi sitelere girilmiş gibi sorularınıza anında cevap vererek bu bilgilerin kolayca elinize geçmesini sağlar. DENEME SÜRÜMÜ
WiFi Password Decryptor WiFi Password Decryptor
WiFi Password Decryptor WiFi şifre çözücü, sisteminizin içerdiği Wireless hesap şifrelerini anında kurtaran ücretsiz bir yazılımdır. ÜCRETSİZ
Bilgisayar Kapatıcı Bilgisayar Kapatıcı
Bilgisayar Kapatıcı Bilgisayarın kendiliğinden kapanmasını istediğiniz olası anlarda kullanabileceğiniz bir otomatik kapatma programıdır. ÜCRETSİZ
Viber Viber
Viber Viber, tüm sevdiklerinizle ücretsiz şekilde mesajlaşmanıza ve HD kalitesinde sesli görüşmeler yapmanıza olanak sağlayan ücretsiz bir Android mesajlaşma uygulamasıdır. ÜCRETSİZ

YORUMLAR