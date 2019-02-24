Dünyanın İlk 5G Telefonu Xiaomi Mi Mix 3 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

MWC2019 etkinliği kapsamında yeni teknolojilerini duyuran Çinli üretici Xiaomi dünyanın ilk 5G destekli akıllı telefonunu tanıttı. Geçtiğimiz ekim ayında tanıtılan Mi Mix 3 artık 5G internet desteğiyle pazardaki yerini alacak. İşte 5G destekli Xiaomi Mi Mix 3 teknik detayları ve fiyatı:

Pop-up selfie kamerası ve üst düzey teknik özellikleriyle geçtiğimiz yılın son çeyreğinde en dikkat çeken cihazlardan olan Mi Mix 3 artık daha da ilgi görüyor. Dünyada bir ilki gerçekleştiren ve internet hızında çığır aşan Snapdragon X50 5G modemini Mi Mix 3'e yerleştiren Xiaomi, fiyat konusunda ise bir hayli tutumlu davranmış.

6.39 inçlik AMOLED ekran ve Snapdragon 855 yonga setiyle sunulacak Mi Mix 3 arka tarafında 12MP+12MP, ön tarafında da 24MP+2MP çözünürlüklü kamera kurulumlarına sahip. 3800mAh bataryaya sahip olan Mi Mix 3'ün 5G teknolojisi sayesinde Xiaomi kullanıcılarının yepyeni deneyimlere sahip olacağı ifade edildi.

Xiaomi Mi Mix 3 Fiyatı ve Türkiye'ye Geliş Tarihi

Hiç şüphesiz teknik detayları kadar fiyat etiketiyle de kullanıcı dostu olacak Mi Mix 3'ün başlangıç fiyatı 600 euro'dan başlıyor. Ekim ayında 4G destekli modeli için 500 euro fiyat biçen Xiaomi'nin 5G internet hızı ve Snapdragon 855 desteği için yalnızca 100 euro fiyat eklediği gözlemleniyor. Ülkemize geliş tarihi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyorken cihazın yaz sonuna kadar pazardaki yerini alacağı tahmin ediliyor.