Game Pass'e Binlerce TL'lik 5 Oyun Geliyor

Microsoft, her ay düzenli olarak Game Pass oyunlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Şirket popüler abonelik hizmeti Game Pass'in kütüphanesine önümüzde günlerde hangi oyunların ekleneceğini duyurdu. Açıklamaya göre eylül ayının ilk yarısında Game Pass'e 5 adet oyun eklenecek.

I Am Your Beast, bugün (2 Eylül 2025) Xbox Game Pass'in kütüphanesine dahil oldu. Strange Scaffold tarafından geliştirilen I Am Your Beast, hızlı tempoya sahip bir FPS oyunudur. Animasyon tarzı grafiklere sahip olan yapımda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

Eylül Ayında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

Eylül ayında Game Pass'e gelecek oyunlar arasında Hollow Knight: Silksong öne çıkıyor. En iyi metroidvania oyunları arasına katılmaya hazırlanan yapım 4 Eylül 2025 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyun ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek.

2025 yılının mart ayında satışa sunulan Cataclismo, en iyi RTS oyunları arasında yer alıyor. Digital Sun tarafından geliştirilen oyunda bir kale inşa edip düşmanlara karşı savunma yapmaya çalışıyoruz. Oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut.

RedCandleGames tarafından geliştirilen Nine Sols, iki boyutlu bir aksiyon platform oyunudur. Oyuncuların reflekslerini ve zamanlama becerilerini test eden bir savaş sistemi mevcut. Etkileyici bir görselliğe sahip oyun geçtiğimiz yılın mayıs ayında çıktı.

Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan PAW Patrol World, üç boyutlu açık dünya ve aksiyon macera oyunudur. İster haritada özgürce dolaşabiliyor ister görevleri tamamlamaya çalışabiliyoruz. Basit oynnaış sistemiyle öne çıkan yapım 2023 yılında piyasaya sürüldü.

Saber Interactive tarafından geliştirilen RoadCraft, en iyi simülasyon oyunları arasında bulunuyor. Gerçekçi fizik motoruyla öne çıkan yapımda zorlu arazilerde araç sürmek ve lojistik görevleri tamamlamak büyük önem taşıyor.