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E-ticaret Devi Hepsiburada.com Satılıyor!

E-ticaret Devi Hepsiburada.com Satılıyor!
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek İnternet

1998 yılından beri faaliyette olan Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitesi Hepsiburada.com el değiştiriyor. Dünyaca ünlü yatırım firması Goldman Sachs Group ile süren pazarlıklar sonucu anlaşma sağlandığını belirten yetkililer, resmi satışın 2018 yılının başında olacağını bildirdiler.

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi Hepsiburada.com, ABD merkezli yatırım ve finansman şirketi olan Goldman Sachs’a satılıyor.

Hanzade Doğan Boyner yaptığı açıklamada, Goldman Sachs Group ile anlaşmaya varıldığını, bu anlaşmanın Türkiye'nin en büyük teknoloji girişimi çıkışına aracılık edeceğini ve rakiplerine karşı yıkıcı değil yapıcı bir anlaşma olduğunu söyledi.

İki şirket arasındaki anlaşmanın maliyeti açıklanmazken, e-ticaret devinin satışının 2018 yılının başlarında tamamlanması bekleniyor.

Hepsiburada.com Türkiye’nin en çok ziyaret edilen e-alışveriş sitesi olarak biliniyor. 1998 yılından beri faaliyette olan ve yalnızca İnternet üzerinden hizmet veren alışveriş sitesi Hepsiburada.com, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye'nin en sevilen markası, 2013 yılında ise 'Yılın E-ticaret Sitesi' seçilmişti.

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ETİKETLER: e-ticaret hepsiburada.com

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