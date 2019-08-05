Electronic Arts, Yeni Nesil Konsollar için Oyun Geliştiriyormuş

Malumunuz yeni nesil konsolların oyun dünyasının kapısı çalacakları zaman yaklaşıyorken önde gelen yayıncılar ve geliştiriciler de planlamalarını buna göre yapmaya devam ediyorlar. Electronic Arts da bu yayıncıların arasında yer alıyor. Amerikan menşeli yayıncı, yeni nesil oyun geliştirmede sıkı bir çalışma icra ettiklerini söyledi.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta içerisinde Electronic Arts analistlere ve yatırımcılara yönelik bir konferans gerçekleştirmişti. Hatta yeni Need for Speed oyununun birkaç hafta önce duyurulacağını da bu konferans sırasında öğrenmiştik. Aynı konferanstan Video Games Chronicles sitesinin aktardığı bilgiye göre Finans Direktörü Blake Jorgensen, şirketin yeni nesil konsolların 2020 yılındaki çıkışı için heyecanlandığını ve yeni nesilin gelişinde hazır olacaklarını söyledi.

Her ne kadar Project Scarlett ve PlayStation 5 konsollarının net çıkış tarihleri açıklanmamış olsa da, Jorgensen "Gelecek yıl yeni nesle oyun çıkartmak için oldukça sıkı çalışıyoruz. Endüstrideki herkesin bunu yaptığını düşünüyorum" yorumunda bulunurken, geçmişte olduğu gibi bütün oyunların doğrudan yeni nesle çıkmayacağını da sözlerine ekledi.

Amerikan menşeli yayıncının geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde düzenlediği bir önceki konferans sırasında Finans Direktörü Blake Jorgensen, yeni nesil konsollar için oyun geliştirme ve beraberinde getirdiği zorluklar söz konusu olduğunda halen araştırma aşamasında olduklarını iddia etmişti. Görünen o ki, bu aşamayı oldukça hızlı bir şekilde geçerek esas aşamaya gelmişler.