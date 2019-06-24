EMUI 9.1 Güncellemesi Alacak Huawei Modelleri Belli Oldu

Huawei ilerleyen aylarda EMUI 9.1 güncellemesini alacak olan 49 akıllı telefon modelini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Huawei’nin Android tabanlı işletim sistemi olan EMUI 9.1, Android 9.0 Pie sürümüyle birlikte geldi. Son gelen güncellemeyle birlikte, EMUI 9.0 versiyonuna GPU Turbo 3.0, HiVoice özelliğinde iyileşmeler gibi yenilikler eklendi.

Huawei EMUI 9.1 güncellemesini cihazlara dağıtırken önceliği Mate 20 ve P30 serileri gibi amiral gemilerine vermişti. Ancak sonrasında Huawei, güncellemeyi alacak olan telefon modellerini içeren listeyi Honor akıllı telefonları da kapsayacak şekilde genişletti. EMUI 9.1’in beta sürümüne sahip olan modellerle birlikte 49 modelden oluşan listede, güncellemeyi öncelikli olarak alacak olan 23 modelin EMUI 9.1’i alacakları tarih aralıkları belirlendi.

27 Hazirandan itibaren güncellemeyi alacak olan modeller:

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X

Huawei RS Porsche Design

Temmuz ayında güncelleme alacak olan modeller ise şu şekilde: