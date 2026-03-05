Yeni Oyun Dünyayı Salladı! En Çok İndirilen PS5 Oyunları Açıklandı

PlayStation oyun konsollarının dijital oyun mağazası PlayStation Store üzerinden en çok indirilen PlayStation 5 (PS5) oyunlarını açıklandı. Sony tarafından paylaşılan listeye göre birçok türden birçok farklı yapım, sıralamaya girmeyi başardı. İşte liste...

En Çok İndirilen PlayStation 5 Oyunları Neler? (Şubat 2026)

ABD / Kanada Avrupa (AB) Resident Evil Requiem Resident Evil Requiem NBA 2K26 EA SPORTS FC 26 ARC Raiders UFC 5 EA SPORTS Madden NFL 26 Grand Theft Auto 5 Call of Duty: Black Ops 7 Minecraft Grand Theft Auto 5 It Takes Two REANIMAL ARC Raiders EA SPORTS FC 26 REANIMAL Minecraft Forza Horizon 5 God of War Sons of Sparta Call of Duty: Black Ops 7 UFC 5 God of War Sons of Sparta Nioh 3 NBA 2K26 It Takes Two Nioh 3 High On Life 2 Resident Evil 4 EA SPORTS College Football 26 Among Us NHL 26 Marvel’s Spider-Man 2 Marvel’s Spider-Man 2 Gran Turismo 7 Forza Horizon 5 Split Fiction HELLDIVERS 2 Hogwarts Legacy Resident Evil 4 Kingdom Come: Deliverance 2

PlayStation 5 için yayınlanan tabloda ABD / Kanada ve Avrupa sütunları var. Biz, Türkiye'ye en yakın bölge olan Avrupa'ya göz atalım. Zirvede Resident Evil Requiem oyununu görüyoruz. Capcom tarafından yakın zamanda piyasaya sürülen ve en iyi hayatta kalma oyunları arasında gösterilen Resident Evil: Requiem, FBI analisti Grace Ashcroft'u merkezine alıyor. Ama Leon S. Kennedy karakterine de geçiş yapabilmek mümkün.

İkinci sırada ise EA SPORTS FC 26'yı görüyoruz. En iyi futbol oyunları arasında yer alan EA SPORTS FC 26, bir futbol simülasyonu deneyimi sunuyor. Üstelik bunu Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteği ile mümkün kılıyor. Hatta Özkan Öztürk ve Ertem Şener tarafından seslendirilen Türkçe spikerler bile var.

UFC 5 ise üçüncülüğe adını yazdıran oyun oldu. En iyi dövüş oyunlarından biri olan UFC 5, oyuncuları kan, ter ve gözyaşının olduğu bir dövüş arenasına götürüyor. Öte yandan en iyi açık dünya oyunları arasında gösterilen GTA 5 ise dördüncü sıraya adını yazdırdı. Üç farklı karakteri kontrol ettiğimiz yapımda kendimizi suç dünyasının içinde buluyoruz.

En çok indirilen PS5 oyunları arasında Minecraft, It Takes Two, ARC Raiders, REANIMAL, Forza Horizon 5 ve Call of Duty: Black Ops 7 de yer alıyor. Ayrıca God of War Sons of Sparta, NBA 2K26, Nioh 3, Resident Evil 4, Among Us, Marvel’s Spider-Man 2 ve Gran Turismo 7 de yer alıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En çok indirilen PS5 oyunları arasında görmeyi beklediğiniz bir isim var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.