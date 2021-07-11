Satürn'ün Uydusu Enceladus'ta Mikrobiyal Yaşam Keşfedildi

Enceladus'ta mikrobiyal yaşam var mı? Satürn'ün uydusu Enceladus'un okyanusunda mikrobiyal yaşam olabilir iddiası gök bilimcileri meraklandırdı.

Güneş sistemimizin potansiyel yaşanabilir yerleri arasında, en önemli hedeflerden biri Satürn'ün uydusu Enceladus olabilir. Uydu kalın bir buz tabakasıyla kaplı olsa da bilim adamları, bu buz kabuğunun altında potansiyel yaşamı destekleyebilecek bir okyanus olduğuna inanıyor.

Enceladus'ın derinliklerinde karanlık sular olabilir. Satürn'ün en büyük uydularından bir tanesi ile ilgili yapılan yeni bir araştırmada Enceladus'ın karanlık derinliklerinde Dünya'nınkine çok benzeyen bir okyanus akıntısı olabileceği öne sürüldü.

Enceladus, bilim dünyası için uzunca bir süreden beri sırlarla dolu kalmaya devam ediyor. Voyager 2, 1981 yılında Güneş Sistemi'nden geçerken Enceladus'a ayrıntılı bir bakış sağlanabildi. Aracın elde ettiği görüntüler 500 kilometre genişlikte, kraterlerle ve büyük çatlaklarla dolu küçük bir buzu ortaya çıkarmıştı.

Enceladus'ta mikrobiyal yaşam var mı?

Enceladus'un en ilgi çekici özelliklerinden biri, yüzeyinden periyodik olarak su fışkırmasıdır. Cassini uzay aracı, bu fışkırmadan bazı örnekler toplayarak okyanusun dihidrojen, metan ve karbondioksit konsantrasyonuna sahip olduğunu belirleyebildi. Bu kimyasallar aynı zamanda Dünya'nın okyanus tabanındaki hidrotermal bölgelerde de yer alır ve bu menfezlerin yaşama ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Araştırmanın baş yazarı, Arizona Üniversitesi Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Bölümünde doçent olan Régis Ferrière, "Dihidrojeni tüketen ve metan üreten mikroplar, Cassini tarafından tespit edilen şaşırtıcı derecedeki metan miktarını açıklayabilir mi?" dedi.

Ferrière açıklamasında, "Enceladus'un deniz tabanında metanojenler olarak bilinen bu tür mikropları aramak, onlarca yıldır görünmeyen son derece zorlu derin dalış görevlerini gerektirecektir" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar Enceladus uydusuna kendileri gönderemedikleri için, Enceladus'ta olabilecek mikrobiyal yaşam varlığını matematiksel modelleme ile hesapladı. Cassini tarafından toplanan verilerin, Dünya'nın okyanus tabanındakilere benzer mikrobiyal havalandırma aktivitesi ile açıklanabileceğini buldular.

Bu modelleme Enceladus'ta yaşam olduğunu söyleyemiyor, sadece metanojen gibi mikrobiyal canlıların varlığına ışık tutuyor. Çünkü mevcut veriler, okyanusun yaşanabilir olduğuna dair kesin olasılık gösteriyor.

Ferrière, "Açıkçası Enceladus okyanusunda yaşamın var olduğu sonucuna varmıyoruz. Daha doğrusu Enceladus'un hidrotermal menfezlerinin Dünya benzeri mikroorganizmalar için yaşanabilir olma olasılığının ne kadar olduğunu anlamak istedik. Cassini verileri modellerimize göre doğruyu söylüyor olabilir" dedi.