Falcon Heavy İlk Defa Gece Uçuşu Yapmaya Hazırlanıyor

SpaceX şirketinin en gözde roketlerinden bir tanesi olarak bilinen Falcon Heavy, yine çok zorlu bir uçuş ile karşı karşıya kalacak. Uzaya 24 tane uydu göndermeyi planlayan SpaceX, ilk defa gece uçuşu gerçekleştirecek.

Planlanan Falcon Heavy uçuşuna göre 3 adet Falcon 9 yardımcı motor ile güçlendirecek olan roket, NASA'nın Kennedy uzay merkezindeki 39A pistinden kalkacak. Bu pist, uzay araçları için en uygun alan olarak biliniyor. SpaceX şirketi tarafından 19 Haziran gecesinde roketin ilk testleri gerçekleştirildi ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Şirket, roketin uzaya çıkmak için hazır olduğunu ifade etti.

Falcon Heavy ağır bir yük taşıyacak

Bu roketin yeni görevinin adı STP-2 olarak kayıtlara geçti. Şirketin aynı roketle 3 uçuşu olmasına rağmen, birden fazla uyudu taşınan ilk görev olacağını söyleyebiliriz.

SpaceX şirketinin sahibi Elon Musk tarafından her ne kadar en zorlu uçuş olarak tarif edilse bile, aslında yük pek ağır değil. 24 uydunun ağırlığı çok fazla olmamasına rağmen, esas problem uyduların oturmak zorunda olduğu yörüngelerin mesafeleri. Şirket, bu mesafeleri oturtmak için biraz daha fazla çaba harcayacak.

ABD hava kuvvetleri Falcon Heavy için önemli bir lisans sağladı ve şirket, 130 milyon dolarlık Hava Kuvvetleri işini aldı. 2020'de yörüngeye Hava Kuvvetleri Uzay Kontrolü uydusu yerleştirecek olan şirketin şimdiki görevi, Hava Kuvvetleri için adeta bir referans olabilir. Falcon Heavy roketlerini bu yükü kaldırabilecek güçte görüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.