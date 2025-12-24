Fallout Serisinin İki Oyunu Bedava Dağıtılıyor! Acele Edin

Amazon, Luna (eski adıyla Prime Gaming) hizmetiyle her ay düzenli olarak bedava oyunlar sunuyor. Oyuncular böylece abonelik dışında ekstra bir ücret ödemeden pek çok oyuna sahip olabiliyor. Şirket bu bu kez Fallout serisinin efsane iki oyununu ücretsiz olarak dağıtmaay başladı. Bu oyunlar sayesinde uzun süre eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Amazon'da Hangi Fallout Oyunları Ücretsiz Oldu?

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Fallout 1 ve Fallout 2 yer alıyor. Listede yer alan bu oyunlara Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Amazon Luna web sitesinden ulaşabilirsiniz. Amazon Prime aboneliğine sahipseniz Amazon Luna'nın sitesinden oyunların sayfasını görüntüleyin ve "Oyunu alın" butonuna basıp işlemi onaylayın. Kampanya, 26 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

Fallout 1 Nasıl Bir Oyun?

Fallout, en iyi RPG oyunları arasında yer alıyor. İzometrik kamera açısıyla oynanabilen oyun, nükleer savaş sonrasını konu alıyor. Derin bir hikâye sunan yapımda Vault 13 isimli yeraltı sığınağından çıkan bir karakteri kontrol ediyoruz. Amacımız ise sığınağın su çipini bulmak ve böylece topluluğu hayatta tutmaya çalışmak.

Sıra tabanlı savaş sistemine sahip olan oyunda güç, algı, dayanıklılık ve çeviklik gibi özellikler bulunuyor. Bu özellikler hem savaşta hem de diyaloglarda oyuncunun seçeneklerini şekillendiriyor. Görevleri farklı yollarla yapabilmek mümkün. Yani bazen diplomasiyi kullanarak bazen ise savaşarak görevleri yerine getirebiliyoruz.

Fallout 2 Nasıl Bir Oyun?

Black Isle Studios tarafından geliştirilen Fallout 2, RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Nükleer savaş sonrasında yaşanan olayları konu alan yapımda sıra tabanlı bir savaş sistemi mevcut. İzometrik kamera açısıyla oynanan oyunda derin hikâye ve başarılı karakter gelişimi sistemi mevcut.

Chosen One isimli karkateri kontrol ettiğimiz yapımda ekibimizi yok olmaktan kurtarmak için GECK isimli cihazı bulmaya çalışıyoruz. Bu süreçte birbirinden tehlikeli mutantlarla ve topluluklarla karşılaşıyoruz.Oyunda verdiğimiz kararlar hem hikâyenin gidişatını hem de oyunun sonunu doğrudan etkiliyor.