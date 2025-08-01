Fallout Serisinde %75'e Varan İndirim Başladı

Fallout serisini oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Fallout 4, Fallout 76 ve Fallout: New Vegas dahil pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 13 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Fallout 3, yüzde 75 oranında indirime girdi. En iyi RPG oyunları arasında yer alan yapım 5,99 dolar (243 TL) yerine 1,49 dolar (60 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Oyunun 91 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

2020 yılının nisan ayında satışa sunulan Fallout 76, yüzde 75 oranında indirime girdi. Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün üstlendiği oyunun fiyatı 23,99 dolardan (975 TL) 5,99 dolara (243 TL) düştü. Fallout 4 ise yüzde 60 indirim ile 11,99 dolar (498 TL) yerine 4,79 dolara (194 TL) satılıyor.

Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen Fallout: New Vegas, yüzde 50 oranında indirime girdi. 2010 yılının ekim ayında satışa sunulan oyunun fiyatı 5,99 dolar (243 TL) yerine 2,99 dolar (121 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Steam'de İndirime Giren Fallout Oyunları