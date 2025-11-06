Aşırı Gerçekçi Çiftlik Oyununun Fiyatı Düştü! Artık Daha Ucuz

En sevilen simülasyon oyunlarından biri olan Farming Simulator 25 için şaşırtan bir gelişme yaşandı. Alınan bir karar doğruıltusunda Farming Simulator 25'in fiyatı PlayStation mağazasında düşürüldü. Bu değişiklik ile birlikte çiftlik oyununu önceki fiyata kıyasla çok daha ucuza satın alabilmek mümkün hâle geldi.

Farming Simulator 25'in Fiyatı Düştü

En iyi çiftlik oyunları arasında yer alan Farming Simulator 25, PlayStation mağazasında 2.579 TL yerine 1.299 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Year 1 Bundle isimli sürümün fiyatında da önemli bir değişiklik yapıldı. Oyunun yanı sıra Year 1 Season Pass içeren bu sürüm 3.849 TL'den 2.349 TL'ye düşürüldü.

GIANTS Software tarafından geliştirilen oyunun standart sürümü Steam'de 19.49 dolar (820 TL), Epic Games mağazasında 1.089 TL, Xbox mağazasında ise 1.449,90 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 2024 yılının kasım ayında piyasaya sürülen oyunun Game Pass kütüphanesinde yer aldığını belirtelim.

Farming Simulator 25 Fragmanı

Farming Simulator 25 Nasıl Bir Oyun?

Farming Simulator 25, simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Gerçekçi oynanışıyla öne çıkan oyunda bir çiftlik kurup yönetmeye çalışıyoruz. Ne ekeceğimizi, ekinleri ne zaman ve nasıl hasat edeceğimizi, hangi makineleri alıp satacağımızı, ürünleri hangi fiyattan satacağımızı ve dahasını belirleyebiliyoruz.

Oyunda ıspanak, bezelye ve taze fasulye dahil olmak üzere çok sayıda ekin seçeneği mevcut. Bunların yanı sıra inek, koyun, tavuk ve at dahil çok sayıda hayvan da yer alıyor. Kaliteli grafiklere sahip olan oyunda tek oyunculu mod ve çevrim içi eşli mod bulunuyor. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Çok Olumlu" durumda.