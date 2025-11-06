FM 26'ya Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor! Hayal Kırıklığı Yarattı
Football Manager 26 kısa sürede büyük bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Oyunun Steam'deki incelemeleri "son derece olumsuz" oldu. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Football Manager 26'nın Steam incelemeleri kısa sürede "son derece olumsuz" oldu.
- En çok şikayet edilen konuların başında çok sayıda hata ve teknik aksaklıklar geliyor.
- Sorunların düzeltilmesi için çok yakında büyük çaplı yamalar ve değişiklikler bekleniyor.
En popüler oyun serilerinden biri olan Football Manager'ın yeni oyunu iki yılın ardından PC, konsollar ve mobil cihazlar için piyasaya sürüldü. Ancak oyun çok fazla olumsuz eleştiri ile karşılaştı. Football Manager 26'da (FM 26) teknik sorunlar, kötü kullanıcı arayüzü ve çeşitli hatalardan yaşandığı öne sürüldü. Bu da oyuncuların hayal kırıklığına uğramasına neden oldu.
Football Manager 26 Neden Sevilmedi?
Futbol menajerlik oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Football Manager 26, 4 Kasım 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Android ve iOS platformlarına çıktı fakat oyun, Steam'de büyük bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Oyunun Steam incelemeleri kısa sürede "son derece olumsuz" oldu.
En çok şikayet edilen konuların başında çok sayıda hata ve teknik aksaklıklar geliyor. Bununla birlikte oyuncular kullanıcı arayüzünün kötü olduğunu ve önceki serilerde bulunan bazı temel özelliklerin eksik olduğunu belirtti. Serinin hayranları, FM 26'nın bugüne kadarki en kötü Football Manager oyunu olduğunu iddia etti.
Geliştirici ekip, FM 25'i iptal etmişti ve FM 26 için iki yıl beklemek gerekti. Ayrıca oyun seride ilk kez Unity oyun motoruyla geliştirildi. Yeni bir motor ve uzun bir aranın yarattığı yüksek beklentiler karşılanamayınca hayran kitlesinin tepkisi de sert oldu. Şu ana kadar geliştiricilerden resmi bir açıklama gelmedi. Bu durumun düzeltilmesi için büyük çaplı yamalar ve değişiklikler bekleniyor.
Football Manager 26 Fragmanı
Football Manager 26'nın Türkiye Fiyatı
Football Manager 26'nın standart sürümü için Steam'de 49.99 dolar (2.105 TL), Epic Games, PlayStation ve Xbox mağazalarında ise 1.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Football Manager serisinin yeni oyununun ilk günden ilk günden Game Pass Ultimate kütüphanesine eklendiğini belirtelim.
Football Manager 26 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- İşlemci: Masaüstünde Intel Core i3-530 / AMD FX-4100. Laptopta Intel Core i3-330M / AMD A6-5200
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: Masüastünde NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 380 or Intel HD 530. Laptopta NVIDIA GeForce GTX 960M / AMD Radeon R9 M375 / Intel HD 530
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan