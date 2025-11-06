FM 26'ya Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor! Hayal Kırıklığı Yarattı

En popüler oyun serilerinden biri olan Football Manager'ın yeni oyunu iki yılın ardından PC, konsollar ve mobil cihazlar için piyasaya sürüldü. Ancak oyun çok fazla olumsuz eleştiri ile karşılaştı. Football Manager 26'da (FM 26) teknik sorunlar, kötü kullanıcı arayüzü ve çeşitli hatalardan yaşandığı öne sürüldü. Bu da oyuncuların hayal kırıklığına uğramasına neden oldu.

Football Manager 26 Neden Sevilmedi?

Futbol menajerlik oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Football Manager 26, 4 Kasım 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Android ve iOS platformlarına çıktı fakat oyun, Steam'de büyük bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Oyunun Steam incelemeleri kısa sürede "son derece olumsuz" oldu.

En çok şikayet edilen konuların başında çok sayıda hata ve teknik aksaklıklar geliyor. Bununla birlikte oyuncular kullanıcı arayüzünün kötü olduğunu ve önceki serilerde bulunan bazı temel özelliklerin eksik olduğunu belirtti. Serinin hayranları, FM 26'nın bugüne kadarki en kötü Football Manager oyunu olduğunu iddia etti.

Geliştirici ekip, FM 25'i iptal etmişti ve FM 26 için iki yıl beklemek gerekti. Ayrıca oyun seride ilk kez Unity oyun motoruyla geliştirildi. Yeni bir motor ve uzun bir aranın yarattığı yüksek beklentiler karşılanamayınca hayran kitlesinin tepkisi de sert oldu. Şu ana kadar geliştiricilerden resmi bir açıklama gelmedi. Bu durumun düzeltilmesi için büyük çaplı yamalar ve değişiklikler bekleniyor.

Football Manager 26 Fragmanı

Football Manager 26'nın Türkiye Fiyatı

Football Manager 26'nın standart sürümü için Steam'de 49.99 dolar (2.105 TL), Epic Games, PlayStation ve Xbox mağazalarında ise 1.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Football Manager serisinin yeni oyununun ilk günden ilk günden Game Pass Ultimate kütüphanesine eklendiğini belirtelim.

Football Manager 26 Minimum Sistem Gereksinimleri