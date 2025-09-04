Football Manager 26'nın İlk Oynanış Videosu Yayınlandı ve Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği oyun sonunda geldi. Oyuncular, 2023'te çıkan FM 24'ten sonra gözlerini FM 25'e çevirmiş ancak Football Manager 25'in iptal edilmesiyle hayal kırıklığına uğramıştı. geliştirici Sports Interactive'in tüm odağını Football Manager 26'ya vermesi ise tek teselli olmuştu. Şimdi ise piyasaya sürüldüğünde büyük yankı uyandırması beklenen FM 26'nın ilk oynanış videosu geldi.

FM 26'nın Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Unity oyun motoru ile geliştirilen Football Manager 2026, oynanış videosuna bakıldığında FM 25'in iptaline kadar giden sorunları unutturacak gibi görünüyor. Daha önce iptal edilen oyundaki tüm çarpıcı yeniliklerin FM 26 ile telafi edilmesi bekleniyor.

Oynanış videosunu incelediğimizde FM 25'in önce ertelenip sonra tamamen iptal edilmesi ile deneyimleyemediğimiz tüm yeniliklerin bu oyunda karşımıza çıkacağı anlaşılıyor. Oyunun daha büyük titizlikle geliştirilmiş olması sayesinde ayrıntılar ön planda.

1 dakika 12 saniye uzunluğundaki video, oyunun eğlenceli yönünü sergilerken sahanın atmosferinin önceki oyunlara kıyasla nasıl değiştiğini de gözler önüne seriyor. Bu değişim, serinin her oyununda olduğu gibi bu oyununun da çıkış yaptığında büyük bir ilgi ile karşılaşmasını ve en iyi futbol oyunları arasında yerini almasını kaçınılmaz hâle getiriyor.

FM 26, daha ayrıntılı bir şekilde ele alınan stadyum ve hava durumu ile oyunu serinin önceki oyunlarından daha etkileyici bir hâle getiriyor. Yine önceki oyunlarla kıyasladığımızda oyunun daha akıcı kılındığını görüyoruz.

FM 26 Sistem Gereksinimleri

Windows Sistem Gereksinimleri

Kategori Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 (22H2) veya Windows 11 (23H2) Windows 11 (23H2) İşlemci (Masaüstü) Intel Core i3-530 veya AMD FX-4100 Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 5 2600 İşlemci (Laptop) Intel Core i3-330M veya AMD A6-5200 Intel Core i5-1035G7 veya AMD Ryzen 7 3750H Bellek (RAM) 4 GB 12 GB Ekran Kartı (Masaüstü) NVIDIA GeForce GTX 960, AMD Radeon R9 380 veya Intel HD 530 NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5600 XT Ekran Kartı (Laptop) NVIDIA GeForce GTX 960M, AMD Radeon R9 M375 veya Intel HD 530 512MB VRAM NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile veya AMD Radeon RX 6600M DirectX Sürüm 11 Sürüm 11 Depolama 20 GB kullanılabilir alan 20 GB kullanılabilir alan

macOS Sistem Gereksinimleri

Kategori Minimum Önerilen İşletim Sistemi 11 Big Sur, 12 Monterey, 13 Ventura, 14 Sonoma, 15 Sequoia (güncel) 13 Ventura, 14 Sonoma, 15 Sequoia (güncel) İşlemci Apple M1 veya Intel Core M Apple M1 Bellek (RAM) 4 GB 12 GB Ekran Kartı Apple M1, NVIDIA GeForce GT 750M veya Intel HD Graphics 5000 1GB VRAM, Apple M1 Depolama 20 GB kullanılabilir alan 20 GB kullanılabilir alan

Oyun şu anda Steam ve Xbox platformlarında istek listesine eklenebiliyor. Bununla birlikte Epic Games üzerinden de satın alınabilir olması bekleniyor ancak FM 26'nın şu anda Epic Games sayfasına erişilemiyor. Bunun nedeni ise şimdilik belli değil.