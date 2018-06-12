Fortnite'ta Yılın Maçı Bu Akşam Oynanacak

Son zamanların en popüler oyunlarının başında gelen Fortnite, bugün çok konuşulacak bir mücadeleye sahne olacak. Dünyanın en tanınmış sporcuları, müzisyenleri, internet fenomenlerinin ve en iyi Fortnite oyuncuları aynı sahnede bir araya gelecekler.

Ücretsiz olarak yayınladığı Battle Royale modunun ardından hızlı bir yükselişe geçen Fortnite, en çok oynanan oyunlar arasında girmeyi başarmıştı. Yakaladığı popülerliği ünlü isimlerle yaptığı reklam çalışmalarıyla güçlendiren Fortnite, Drake’ten Zlatan İbrahimoviç’e kadar pek çok tanınmış isme Fortnite oynatmıştı.

Bütün yıl yapılan reklam ve tanıtım faaliyetlerini taçlandırmak isteyen Epic Games, bugün akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles kentinde ünlü isimlerle profesyonel oyuncuları karşı karşıya getirecek bir maç tertip edeceğini duyurdu. Türkiye’den de isimlerin katıldığı Fortnite Karma Ünlüler maçında müzisyenler, sporcular ve internet fenomenlerinin aralarında bulunduğu 50 ünlü ismin yer alacağı belirtildi. Türkiye’deki Fortnite oyuncularını temsilen bu büyük maçta yer alan Berkcan Güven, aktör Ryan Cartwright ile eşleşirken, Orkun Işıtmak’ın takım arkadaşının ise dansçı ve müzisyen Jordyn Jones olacağı ifade edildi. Ünlü isimlerin toplamda 3 milyon dolarlık ödül için mücadele edeceklerinin altı çizilirken, elde edilen gelirin kazanan takım tarafından alınmayacağı, onun yerine ödülün kar amacı gütmeyen bir hayır kurumuna bağışlanacağı belirtildi.

Fortnite Karma Ünlüler maçını canlı olarak, üstelik Ferit "wtcn" Karakaya, Videoyun Raufbaba25, Keksville ve Sahin "h3x" Latifi’nin yorumlarıyla izlemek için bu gece 01.30’dan itibaren http://twitch.tv/wtcn adresindeki yayını kaçırmayın!