Futbolun Sessiz Bağımlılığı: "Fortnite Kariyerime Mal Olacak"

“Günde 16 saate kadar Fortnite oynuyorum. Kız arkadaşımla ilişkim ve kariyerim bitme noktasına geldi. Ruh halim berbat durumda” bu çarpıcı sözler, Championship Ligi'nde (EFL) forma giyen üst düzey bir İngiliz futbolcuya ait.

Son dönemde birçok futbolcunun muzdarip olduğu oyun bağımlılığı, özellikle futbol dünyasında sessiz bir salgın haline gelmiş durumda.

The Sun gazetesine ismini gizli tutmak şartıyla röportaj veren bir İngiliz futbolcu, Fortnite bağımlılığının kariyerine ve ilişkisine mal olabileceğini söylüyor. Günde 16 saate kadar Fortnite oynadığını belirten futbolcu, Xbox turnuvaları sebebiyle idmanları dahi kaçırdığını ifade ediyor.

Futbol dünyasında benzer durumda olan pek çok futbolcunun bulunduğunu belirten EFL oyuncusu, verdiği röportajda, "sessiz salgın" olarak adlandırılan bu bağımlılıkla ilgili önemli bir farkındalık yaratmak istediğini belirtiyor.

Dün Instagram hesabından oyuncu koltuğu üretiminde sektörün lider isimlerinden Secretlab ile sponsorluk anlaşması imzaladığını duyuran Tottenham‘ın ünlü oyuncusu Dele Alli, takım arkadaşı Harry Kane ve Arsenal’da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Fortnite hayranı olarak bilinen Premier Lig yıldızları arasında yer alıyor.

"Günde 16 Saat Fortnite Oynuyorum"

Bağımlılık, depresyon ve anksiyete konusunda uzman olan psikoterapist Steve Pope ile temasa geçtiğini söyleyen İngiliz futbolcu, röportajın devamında şu ifadeleri kullanıyor:

"İdmandan eve döndüğümde ilk yaptığım şey XBOX'ı açıp Fortnite oynamak. Genelde 8-10 saat oynuyorum ama bir keresinde maç öncesi 16 saat durmadan oynadım. Deplasmanlara gittiğimde otele gider gitmez başlıyorum. Gece 2-3'e kadar uyumamak benim için çok normal. Ertesi sabah da idmanları kaçırmaya başladığımda yardıma ihtiyacım olduğunu anladım. Oyunu bırakmam istendiğinde agresif oluyorum. Ruh halim çok değişken hale geldi. Kız arkadaşım ile ilişkimi de etkiliyor çünkü onu görmek yerine oyun oynamayı tercih ediyorum. Bazı takım arkadaşlarımın da yardıma ihtiyacı var. Bunu biliyorum çünkü onlarla birlikte oynuyorum”

Futbolcuların Vazgeçilmezi

100 oyuncunun hayatta kalan son kişi olmak için birbirleriyle savaştığı Battle Royale türünde bir oyun olan Fortnite, dünya çapında 250 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapıyor.

Harry Kane ve Dele Alli

The Sun tarafından yapılan araştırmada, Tottenham'ın yıldız üçlüsü Kane, Dele ve Kieran Trippier'ın geçen yaz Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası boyunca 1.137 maç yaptıkları ortaya çıkmıştı. Bu da, üç futbolcunun turnuva boyunca 379 saatini Fortnite oynayarak geçirdikleri anlamına geliyor.

Dünyanın önde gelen spor doktorlarından Ingo Frobose, aralık ayında Alman gazetesi BILD ’e verdiği demeçte, Mesut Özil’in sırt bölgesinde yaşadığı sakatlığın, uzun süreler Fortnite oynamasından kaynaklanmış olabileceğini söylemişti.