120Hz Ekranlı Galaxy Z Flip 8 Geliyor! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

Samsung, Galaxy Z Flip 8 isimli yeni bir katlanabilir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelmesi beklenen Galaxy Z Flip 8, yeni bir sertifika aldı. Katlanabilir telefon, yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak. Cihazda ayrıca çok güçlü bir işlemci bulunacak.

Samsung Galaxy Z Flip 8'in BIS Sertifikası Ne Anlama Geliyor?

Samsung'un merakla beklenen yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 8, BIS sertifika platformunda görüldü. Bu sertifika, katlanabilir telefonun kalite ve güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. BIS sertifikası ayrıca resmî lansmanın yakında olduğu anlamına geliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç civarı

6,9 inç civarı Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İşlemci: Exynos 2600

Exynos 2600 Batarya: 4.300 mAh

4.300 mAh Hızlı Şarj: 25W

25W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

Samsung Galaxy Z Flip 8'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Samsung'un yeni katlanabilir telefonunda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Önceki modelde 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel ön kamera tercih edilmişti. Yeni telefonda da 12 megapiksel ön kamera görebiliriz.

Samsung Galaxy Z Flip 8'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Katlanabilir telefon gücünü Exynos 2600 işlemcisinden alacak. 2 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, CarX Street ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani telefonda mobil oyunlar takılma, donma veya kasma gibi bir problem olmadan oynanabilecek.

İşlemcide 3.80 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.25 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.75 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek mevcut. Bu işlemci, Galaxy S26 ve Galaxy S26+'ta da tercih edilmişti. Galaxy Z Flip 7'de ise Exynos 2500 yer alıyor. Bu işlemcinin de mobil oyunları sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim.

Samsung Galaxy Z Flip 8'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Flip 8'in ekranı 6,9 inç civarında büyüklüğünde olacak. Katlanabilir telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Galaxy Z Flip 7'de 6,9 inç ekran boyutu, 1080 x 2520 piksel çözünürlük, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4,1 inç ikinci ekran boyutu mevcut.

Galaxy Z Flip 7'de ayrıca 2600 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde 2600 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığının altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızının ise akıcı ekran deneyimi sağladığını belirtelim.

Samsung Galaxy Z Flip 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy Z Flip 8'in temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek parlaklık ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Galaxy Z Flip 7, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy Z Flip 8 Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung Galaxy Z Flip 8 'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy S26 serisi dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Galaxy z Flip 8'in de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy Z Flip 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy Z Flip 7'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 82 bin 499 TL'ye satılıyor. Galaxy Z Flip 8'in önceki modelden daha güçlü olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 85 bin TL civarında bir fiyata sahip olabilri. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle katlanabilir telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Samsung Galaxy Z Flip 8'in hem ekran hem de işlemci bakımından oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Bence parlaklığın yüksek olması çok önemli bir avantaj çünkü dışarıda güneş ışığı altında telefonu kullanabilmek için ek bir çaba sarf etmeye gerek kalmıyor. Parlaklık seviyesi arttırılarak telefon dışarıda da rahatça kullanılabiliyor.

Yüksek parlaklığın yanı sıra yüksek yenileme hızının da genel telefon kullanım deneyimi açısından oldukça önemli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise yüksek yenileme hızının akıcı ekran deneyimi sağlaması. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken veya menüler arasında gezinirken bu fark hissedilebiliyor. Bu arada güçlü işlemcinin çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini söyleyebilirim.