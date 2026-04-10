Samsung'un 200 MP Kameralı Katlanabilir Telefonu Yolda! Tanıtım Tarihi Sızdı

Samsung’un Galaxy Z Fold 8 başta olmak üzere yeni nesil katlanabilir telefonlarının tanıtım tarihleri sızdırıldı. Buna göre Güney Koreli marka bu yıl da geleneği bozmayarak yeni modellerini yaz aylarında tanıtacak. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung, katlanabilir telefonlarını genellikle yaz aylarında kullanıcıların beğenisine sunuyor. Görünüşe göre bu yıl da bir değişiklik olmayacak. Zira güvenilir kaynaklara göre Güney Koreli marka, 22 Temmuz’da Londra’da bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek. Bu lansmanda Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Wide Fold modelleri vitrine çıkacak.

Galaxy Z Fold 8 Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satışa Çıkacak mı?

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Galaxy Z Fold 8'in fiyat etiketleri sızdırılmıştı. Buna göre katlanabilir telefon selefi Galaxy Z Fold 7 ile aynı fiyatlara sahip olacak. Yani Samsung bu sene katlanabilir telefonunun fiyatında bir artışa gitmeyecek.

12 GB RAM + 256 GB depolama: $1,999 - vergisiz 89.000 TL - vergiler dahil 181.800 TL

12 GB RAM + 512 GB depolama: $2,199 - vergisiz 97.900 TL - vergiler dahil 200.000 TL

16 GB RAM + 1 TB depolama: $2,499 - vergisiz 111.290 TL - vergiler dahil 227.000 TL

Yukarıda yer alan vergilerin dahil edildiği fiyat etiketlerinin sadece bilgilendirme amaçlı yazıldığını belirtelim. Zira marka ülkemizde yerel fiyatlandırma politikası uyguluyor ve bu nedenle katlanabilir telefonun belirtilen fiyatlardan daha düşük seviyelerde satışa sunulacağını söyleyebiliriz. Örneğin, an itibariyle Galaxy Z Fold 7’nin 12 GB RAM + 256 GB depolama versiyonunu piyasada 92.999 TL seviyelerinden bulabiliyorsunuz.

Samsung, katlanabilir telefonlarını Türkiye'ye getiriyor. Yukarıda da belirttiğimiz üzere Galaxy Z Fold 7 başta olmak üzere Galaxy Z Flip 7 gibi modeller de satışta. Bu nedenle Galaxy Z Fold 8'in de Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor.

Galaxy Z Fold 8 Özellikleri Neler Olacak?

İç Ekran : 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük

: 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük Dış/Kapak Ekran : Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük

: Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM : 12 GB / 16 GB (1 TB model için)

: 12 GB / 16 GB (1 TB model için) Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok)

: 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok) Ana Kamera : 200 MP

: 200 MP Ultra Geniş Kamera : 50 MP

: 50 MP Telefoto Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera (Kapak) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Ön Kamera (İç) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Batarya : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Şarj: 45W kablolu, 15W kablosuz

Galaxy Z Fold 8'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Fold 8'de 1968 × 2184 piksel çözünürlüğe sahip 8 inçlik Dynamic AMOLED 2X iç ekran yer alacak. Dış kısımda ise 1080 × 2520 piksel çözünürlüklü 6.5 inçlik bir kapak ekranı bulunacak. Her iki ekran da 120 Hz yenileme hızını destekleyecek ve bu sayede akıcı bir deneyim sunacak. Ayrıca cihazın AMOLED ekranı LCD panellere kıyasla daha parlak ve canlı bir görüntü sağlayacak.

Galaxy Z Fold 8'in İşlemcisi Ne Olacak?

Samsung'dan şu ana dek resmi bir açıklama gelmese de katlanabilir telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi kullanılacak. Bu işlemci halihazırda Xiaomi 17 Ultra, Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 gibi üst seviye cihazlarda mevcut. Yani temelde bir amiral gemisi yongası diyebiliriz.

Donanımın oyun performansı da oldukça etkileyici. Zira OnePlus 15 üzerinde yapılan testlerde Fortnite gibi üst düzey mobil oyunlarda 80–90 FPS aralığında performans elde edilebiliyor. Mobile Legends: Bang Bang gibi yapımlarda ise değerler 120 FPS seviyelerine kadar çıkabiliyor.

Galaxy Z Fold 8'in Kamerası Nasıl Olacak?

Galaxy Z Fold 8'de 200 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 12 megapiksel telefoto sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumuna yer verilecek. Selefinde ise 200 megapiksel ana, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 10 megapiksel telefoto sensörleri tercih edilmişti. Yani ultra geniş açı ve telefoto sensörlerinde bir artış söz konusu. Bununla birlikte, hem iç hem de dış ekranında 10 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bizleri karşılayacak.

Editörün Yorumu

Galaxy Z Fold 8'in tanıtım tarihi beni çok fazla şaşırtmadı. Zira yukarıda da belirttiğim üzere katlanabilir telefonun temmuz ayında tanıtılacağını az çok biliyorduk. Kısacası 22 Temmuz'da Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Flip 8 ve Samsung Galaxy Z Wide Fold modelleriyle ilgili en net detayları öğreneceğiz.