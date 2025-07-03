Roguelike krallık kurma oyunu olan 9 Kings, oyunculara mükemmel bir stratejik yapı sunuyor.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi krallığınızı kurabileceğiniz 9 Kings, sıra tabanlı strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kartları kullanarak bina inşa edin, birliklerinizi yönetin ve düşmanlarınızla savaşın. Binlerce dizilim seçeneğini kullanarak hem kendi krallığınızı kurabilir hem de savaş için birliklerinizi konumlandırabilirsiniz.

Düşmanlarınızı yenmek istiyorsanız, kaotik bombalardan, dayanıklı şövalyelerden ve kara büyücülerden yararlanın.

Krallığınızı büyük bir stratejiyle inşa etmelisiniz. Yıllar sürecek savaş ve çatışmalara dayanacak bir şekilde inşa edin ve büyütmek için birimlerinizi yerleştirin.

9 Kings İndir

Yüksek strateji becerisi gerektiren 9 Kings, kart sistemiyle ön plana çıkıyor. Yaptığınız savaşlardan kartlar kazanabilir ve topladığınız kartlarını kullanarak yenilmez bir ordu oluşturabilirsiniz.

Siz de 9 Kings indirin ve destenizi oluşturarak zorlu strateji dünyasına giriş yapın!

9 Kings Sistem Gereksinimleri