9 Kings
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 500 MB
- Üretici Sad Socket
-
Roguelike krallık kurma oyunu olan 9 Kings, oyunculara mükemmel bir stratejik yapı sunuyor.
Kendi krallığınızı kurabileceğiniz 9 Kings, sıra tabanlı strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kartları kullanarak bina inşa edin, birliklerinizi yönetin ve düşmanlarınızla savaşın. Binlerce dizilim seçeneğini kullanarak hem kendi krallığınızı kurabilir hem de savaş için birliklerinizi konumlandırabilirsiniz.
Düşmanlarınızı yenmek istiyorsanız, kaotik bombalardan, dayanıklı şövalyelerden ve kara büyücülerden yararlanın.
Krallığınızı büyük bir stratejiyle inşa etmelisiniz. Yıllar sürecek savaş ve çatışmalara dayanacak bir şekilde inşa edin ve büyütmek için birimlerinizi yerleştirin.
En İyi RTS (Strateji) Oyunları
RTS oyunları ile içli dışlı olanların bayılacağı bir liste ile karşınızdayız. Yazımıza göz atın ve en iyi strateji oyunlarını keşfedin.
9 Kings İndir
Yüksek strateji becerisi gerektiren 9 Kings, kart sistemiyle ön plana çıkıyor. Yaptığınız savaşlardan kartlar kazanabilir ve topladığınız kartlarını kullanarak yenilmez bir ordu oluşturabilirsiniz.
Siz de 9 Kings indirin ve destenizi oluşturarak zorlu strateji dünyasına giriş yapın!
9 Kings Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows® 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel® Core™ i5-750 (quad-core) / AMD® Phenom™ II X4 965 (quad-core)
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GT 630 (2 GB) / AMD® Radeon™ HD 6670 (2 GB)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 500 MB kullanılabilir alan