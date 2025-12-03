2.969 TL'lik 5 Oyun Game Pass'ten Kaldırılacak! Tarih Açıklandı

Oyuncuların eğlenceli vakit geçirmesine imkân tanıyan Game Pass'in kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Microsoft tarafından yapılan duyuru ile birlikte aralık ayının ortasında ve sonunda Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar belli oldu.

Hangi Oyunlar Game Pass'ten Ayrılacak?

Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre 15 Aralık 2025 tarihinde Mortal Kombat 11, Still Wakes the Deep ve Wildfrost, 31 Aralık tarihinde ise Carrion ve Hell Let Loose Game Pass'in kütüphanesinden kaldırılacak. Belirtilen tarihten itibaren bu oyunları oynamak içi satın almak gerekecek.

Mortal Kombat 11 ve Wildfrost için şu anda bir kampanya mevcut. Dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Mortal Kombat 11, Xbox mağazasındaki kampanya kapsamınad 349 TL yerine 34,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Roguelike ve deste oluşturma türlerindeki Wildfrost ise 190 TL'den 114 TL'ye düştü.

Expression Games tarafından geliştirilen Hell Let Loose, İkinci Dünya Savaşı döneminde geçiyor. En iyi savaş oyunları arasında yer alan yapım, birinci şahıs kmaera açısıyla oynanıyor. Gerçekçi oynanışıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran oyunda iletişim ve ekip çalışması büyük öneme sahip.

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan Still Wakes the Deep, macera ve korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. 1975 yılında geçen oyunda yaşanan bir felaket sonrasında mürettebatımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Atmosferi başarılı şekilde yansıtmayı başaran yapımda gizli şekilde ilerlememiz gerekiyor.

Phobia Game Studio tarafınadn geliştirilen Carrion'da korkunç bir yaratığı kontrol ediyoruz. Platform, aksiyon ve macera türlerindeki yapımda hızlı ve akıcı şekilde hareket edebiliyoruz. Piksel grafikleri ve başarılı atmosferiyle öne çıkan oyun 2020 yılının temmuz ayında piyasaya sürüldü.