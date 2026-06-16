Çıkalı 1 Hafta Olmayan Oyun, Türk Oyuncuların Gözdesi Oldu

Valve, her hafta oyuncuların Steam'de en çok hangi oyunları satın aldığını gözler önüne seren liste yayınlıyor. Şirket tarafından yeni paylaşılan liste ise 9-16 Haziran haftasında en çok hangi PC oyunları için harcama yapıldığını ortaya koydu. Listede öne çıkan yapım ise henüz 1 haftasını bile doldurmayan Meccha Chameleon oldu.

Türk Oyuncular, Steam'de En Çok Hangi Oyunları Satın Aldı?

Türk oyuncuların 9-16 tarihlerinde en çok satın aldığı oyun, en iyi futbol oyunları arasında konumlanan EA Sports FC 26 oldu. Türkiye'de futbola zaten çok büyük ilgi olduğu için bu yapımın ilk sırada yer alması çok da şaşırtıcı değil. Asıl ilgi çekici olan, ikinci sıradaki yapım. Meccha Chameleon, lemorion_1224 tarafından geliştirildi ve 10 Haziran 2026'da piyasaya sürüldü.

Listede yer alan çoğu oyunun aksine bağımsız bir geliştirici tarafından hazırlandı. Aşırı kaliteli grafikleri bulunmuyor, her şey mümkün olduğunca basit tutuluyor. Karakterler bile gerçeklikten epey uzak. Buna rağmen Türkiye'de en çok satın alınan ikinci oyun olmayı başardı. Peki, bu yapım oyunculara tam olarak nasıl bir oynanış sunuyor?

Meccha Chameleon temelde bir saklambaç oyunu. Basit kuralları var. Arayanlar ve saklananlar olmak üzere iki takım mevcut. Arayan kişiler, süre dolmadan önce saklananları bulmak zorunda. Bunu başaramadıklarında ise kazanan taraf saklananlar oluyor. Tabii, bir nesnenin arkasına geçip saklanmıyorsunuz. Oyunda kendinizi boyayarak kamufle ediyorsunuz. Yani göz önünde oluyorsunuz ama o kadar başarılı bir iş çıkarmalısınız ki sizi görmesinler. Bunu başarırsanız hayatta kalan tek saklanan siz olsanız bile takımınız kazanıyor.

Dünya, Steam'de En Çok Hangi Oyunlar İçin Harcama Yaptı?

Meccha Chameleon Forza Horizon 6 Path of Exile 2 EA Sports FC 26 Final Fantasy VII Remake Intergrade 007 First Light Gothic 1 Remake Voidling Bound Dead by Daylight Resident Evil 4

Dünya genelindeki oyuncuların en çok satın aldığı oyun, Türk oyuncuların en çok satın aldığı ikinci oyun Meccha Chameleon oldu. Bunu da yarış oyunları arasında öne çıkan ve haftalardır üst sıralarda konumlanan Forza Horizon 6 takip etti. Bu oyunun uzun süredir çok geniş bir oyuncu kitlesi tarafından üst sıralarda tutulmasının başlıca sebepleri arasında Japonya haritası, detaylı şekilde tasarlanan açık dünya ve daha fazla yapılacak aktivite yer alması olduğu söylenebilir.

Listenin üçüncü sırasına rol yapma oyunları arasında dikkat çeken yapımlardan Path of Exile 2 yerleşti. Aslına bakacak olursanız bu oyun piyasaya sürüldüğünde zaten ücretsiz hâle gelecek ama oyunu erkenden denemek ve önemli avantajlara sahip olmak isteyenler, erken erişim paketini satın alabiliyor. Bu paket ise şu an Steam'de 29.99 dolara (1.388 TL) satılıyor.

Editörün Yorumu

Dünya ve Türkiye'de en çok satılan PC oyunları arasında beni en çok şaşırtan yapım, Meccha Chameleon oldu. Şu ana kadar piyasaya sürülmüş çok sayıda yüksek bütçeli oyun bulunuyor. Bu kadar oyun içinden bağımsız yapımın ilk sıralara yükselmesi, bana göre oyuncuların artık gelişmiş grafikler ve dolu bir dünya sunan oyunlar yerine daha basit yapımlara yöneldiğinin bir göstergesi.

Bağımsız oyunlar, oyunculara genellikle mümkün olduğunca eğlenceli deneyim sunmaya odaklanıyor. Yüksek bütçeli yapımlarda ise son zamanlarda gerçeklik ön plana alındı. Elbette ki gerçekçi grafikler önemli ama çoğu oyuncu, gerçek dünyayı birebir yansıtan oyunlar aramıyor. Bunun yerine gerçek hayatı bir kenara bırakıp eğlenebilecekleri oyun arıyorlar.

Bağımsız geliştiriciler, düşük bütçe zorunluluğu nedeniyle gerçekçiliği geri plana atıp eğlenceyi birinci sıraya aldığı için aslında geniş bir oyuncu kitlesinin isteğini yerine getiriyor. Son zamanlarda bağımsız oyunlara giderek artan ilgiyi göz önüne alacak olursak ileride bağımsız yapımların daha da değerleneceğini söyleyebilirim.