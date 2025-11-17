4 Bin TL'lik 5 Oyun Game Pass'ten Kaldırılacak! Tarih Verildi

Oyuncuların eğlenceli vakit geçirmesine imkân tanıyan Game Pass'in kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Paylaşılan ekran görüntüsü ile birlikte kasım ayının sonunda Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar belli oldu.

Hangi Oyunlar Game Pass'ten Ayrılacak?

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre 30 Kasım 2025 tarihinde Game Pass'in kütüphanesinden SteamWorld Build, Octopath Traveler, Octopath Traveler 2, Barbie Project Friendship ve Lords Of The Fallen (2023) kaldırılacak. Belirtilen tarihten itibaren bu oyunları oynamak içi satın almak gerekecek.

CI Games tarafından geliştirilen Lords of the Fallen, en iyi aksiyon RPG oyunları arasında yer alıyor. Orta Çağ'da geçen oyunda insanlığı yok etmeye çalışan Adyr'i durdurmaya çalışıyoruz. Boss savaşlarına sahip olan yapımda gelişmiş büyü ve yetenek sistemi de bulunuyor.

SteamWorld Build, strateji ve şehir kurma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Vahşi Batı temasına sahip olan oyunda bir kasaba inşa ediyoruz. Kasabadakilerin yiyecek ve enerji dahil temel ihtiyaçlarını da karşılamamız gerekiyor. kasabayı büyütmek ve yeni teknolojilerin kildiini açmak için evleri yükseltmek ve verimliliği artırmak son derece önemli.

Square Enix ve ACQUIRE tarafından geliştirilen Octopath Traveler 2, JRPG türünde bir oyun. Sekiz farklı karakter arasından birini seçip maceraya başlıyoruz. Sıra tabanlı dövüş sistemine sahip olan yapımda piksel grafikler bulunuyor. Yayıncılığını Square Enix'in üstlendiği oyun 2023 yılının şubat ayında piyasaya sürüldü.

Barbie Project Friendship'te sosyal tesisi restore etmek ve geliştirmek için çeşitli görevleri tamamlamamız ve bulmacaları çözmemiz gerekiyor. Eğlenceli mini oyunlar içeren yapımda tek oyunculu modun yanı sıra iki oyuncuya kadar co-op mod da yer alıyor. Xaloc Studios ve Casual Brothers tarafından geliştirilen oyun 2024'te çıktı.