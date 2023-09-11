3 milyondan fazla satan ilk yapımdan sonra devam oyunu için kolları sıvayan geliştirici ekip OCTOPATH TRAVELER 2’yi nihayet karşımıza çıkardı.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Square Enix tarafından geliştirilen ve yayınlanan OCTOPATH TRAVELER 2, 2023 yılında oyuncuların beğenisine sunuldu. 2.5 boyutlu, parti sıra tabanlı bir JRPG olan OCTOPATH TRAVELER 2, ilk oyunun yaptığı her şeyi daha iyi yapmaya çalışan, ilk oyunun bir tık üstünde olan bir yapım.

50-100 saat arası, oldukça uzun bir oynanış süresine sahip olan OCTOPATH TRAVELER 2 kesinlikle parasının hakkını veren bir oyun. JRPG hayranlarını mest edecek bir yapım olan OCTOPATH TRAVELER 2, size daha önce hiç tecrübe etmediğiniz bir oynanış derinliği sunuyor.

Retro grafiklere sahip olan, sevimli gözüken bir yapım olan OCTOPATH TRAVELER 2’de 8 farklı karakteri yönetiyoruz. Her biri kendine has, son derece özel karakterler ile eşsiz bir tecrübe yaşamaya hazır mısınız?

OCTOPATH TRAVELER 2 İndir

Hemen siz de OCTOPATH TRAVELER 2 indirin ve bu benzersiz JRPG’yi oynamaya bir an önce başlayın.

OCTOPATH TRAVELER 2 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 / 11 64-bit

: Windows 10 / 11 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i3-6100

: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i3-6100 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon RX 460 / NVIDIA GeForce GTX 750

: AMD Radeon RX 460 / NVIDIA GeForce GTX 750 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

: 10 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: 60 FPS, 1280x720 çözünürlükte, grafik ayarları düşükteyken. 2 GB VRAM gereklidir.