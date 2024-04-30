JRPG sever misiniz? Son dönemin en iyi JRPG’lerinden biri olan OCTOPATH TRAVELER ile epik bir maceraya yelken açın.

Kemal Tavus - 12 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Square Enix tarafından geliştirilen ve yayınlanan OCTOPATH TRAVELER sıra tabanlı bir JRPG’dir. Kendine has, hoş bir görselliği olan bu oyunda piksel grafikler tercih edilmiş. Görsel olarak son derece akılda kalıcı bir oyun olan OCTOPATH TRAVELER; kapsamlı hikayeleri, benzersiz karakterleri ve estetik açıdan çarpıcı görselleriyle dikkat çeken bir oyundur.

Bu oyunda 8 farklı karakterin hikayesine tanıklık ediyoruz. Birbirine hiç benzemeyen bu karakterlerin hepsinin farklı geçmişleri, farklı idealleri ve yetenekleri vardır. Bu karakterler ve özellikleri şunlardır:

Ophilia Clement: Rahibe

Cyrus Albright: Bilge

Tressa Colozone: Tüccar

Olberic Eisenberg: Bir kılıç Ustası

Primrose Azelhart: Şarkıcı

Alfyn Greengrass: İlaç yapımcısı

Therion: Hırsız

H'aanit: Avcı

OCTOPATH TRAVELER İndir

Haydi siz de OCTOPATH TRAVELER indirin ve 8 farklı karakteri kontrol ederek her birinin hikayesine tanıklık edin. Sıra tabanlı dövüşlerde ter dökün ve maceranın bir parçası olun.

OCTOPATH TRAVELER Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 64-bit

: Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 64-bit İşlemci : AMD FX-4350 / Intel Core i3-3210

: AMD FX-4350 / Intel Core i3-3210 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon R7 260X (2GB VRAM) / NVIDIA GeForce GTX 750 (2GB VRAM)

: AMD Radeon R7 260X (2GB VRAM) / NVIDIA GeForce GTX 750 (2GB VRAM) DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 5 GB kullanılabilir alan

: 5 GB kullanılabilir alan Ses Kartı : DirectX destekleyen bir ses kartı

: DirectX destekleyen bir ses kartı İlave Notlar: 30+ FPS,1280x720 çözünürlükte ve grafik ayarları düşükteyken.