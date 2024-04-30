OCTOPATH TRAVELER
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 4.88 GB
- Üretici Square Enix
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JRPG sever misiniz? Son dönemin en iyi JRPG’lerinden biri olan OCTOPATH TRAVELER ile epik bir maceraya yelken açın.
Square Enix tarafından geliştirilen ve yayınlanan OCTOPATH TRAVELER sıra tabanlı bir JRPG’dir. Kendine has, hoş bir görselliği olan bu oyunda piksel grafikler tercih edilmiş. Görsel olarak son derece akılda kalıcı bir oyun olan OCTOPATH TRAVELER; kapsamlı hikayeleri, benzersiz karakterleri ve estetik açıdan çarpıcı görselleriyle dikkat çeken bir oyundur.
Bu oyunda 8 farklı karakterin hikayesine tanıklık ediyoruz. Birbirine hiç benzemeyen bu karakterlerin hepsinin farklı geçmişleri, farklı idealleri ve yetenekleri vardır. Bu karakterler ve özellikleri şunlardır:
- Ophilia Clement: Rahibe
- Cyrus Albright: Bilge
- Tressa Colozone: Tüccar
- Olberic Eisenberg: Bir kılıç Ustası
- Primrose Azelhart: Şarkıcı
- Alfyn Greengrass: İlaç yapımcısı
- Therion: Hırsız
- H'aanit: Avcı
OCTOPATH TRAVELER İndir
Haydi siz de OCTOPATH TRAVELER indirin ve 8 farklı karakteri kontrol ederek her birinin hikayesine tanıklık edin. Sıra tabanlı dövüşlerde ter dökün ve maceranın bir parçası olun.
OCTOPATH TRAVELER Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 64-bit
- İşlemci: AMD FX-4350 / Intel Core i3-3210
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon R7 260X (2GB VRAM) / NVIDIA GeForce GTX 750 (2GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX destekleyen bir ses kartı
- İlave Notlar: 30+ FPS,1280x720 çözünürlükte ve grafik ayarları düşükteyken.
Uzun soluklu oynanış
Derinlikli oyun yapısı
Retro görsel tarz ile modern JRPG oynanış çok güzel bir şekilde birleştirilmiş
İlgi çekici ve farklı karakterler