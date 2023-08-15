PowerWash Simulator
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 6000.00 MB
- Üretici FuturLab
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Basınçlı su ile çeşitli ortamları temizlediğimiz bu simülasyon oyununda siz de sakinleşebilirsiniz. Hemen PowerWash Simulator indirin ve gevşemeye başlayın.
Oldukça ilginç bir oyun olan PowerWash Simulator hem çok rahatlatıcı, keyifli ve bir o kadar da muzip bir oyun. Kim derdi ki basınçlı suyla etrafı temizlediğimiz bir oyunun bu kadar iyi olabileceğini? Gerçekten inanılmaz.
Dilerseniz tek başınıza dilerseniz arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bu temizlik oyununda yapmanız gereken çok basit. Elinizdeki basınçlı su ile karşınızda duran kirli nesneyi ya da bölgeyi detaylı bir şekilde temizlemek. İğne ucu kadar kuru yer kalmayana kadar temizlik yaptığımız bu oyunda sesler ve görseller oldukça rahatlatıcı bir his veriyor.
Özellikle su sesine karşı bir zaafınız varsa ve ASMR’lerden hoşlanıyorsanız kesinlikle bu oyuna bir göz atmalısınız. Boş zamanlarınızda rahatlamak ve gevşemek için bu oyunu kafanızı yormadan oynayabilirsiniz.
PowerWash Simulator İndir
Hadi hemen siz de PowerWash Simulator indirin ve bu eşi benzeri olmayan rahatlatıcı simülasyonu oynamaya başlayın. İrili ufaklı güncelleştirmeler ve DLC’ler ile zenginleştirilen bu oyunu kaçırmayın.
PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Simülasyon Oyunları
Simülasyon oyunları, oldukça niş bir kitle tarafından tüketiliyor. Diğer video oyunlarından ayrılan bu yapımlar aşırı detaylı olmalarıyla ve spesifik bir konudaki aşırı kapsayıcılıklarıyla biliniyorlar.
PowerWash Simulator Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 8 (64-bit) ya da daha yenisi
- İşlemci: Intel i5-760 (4*2800), AMD Phenom II
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 760, AMD R7-260X
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
Rahatlatıcı
Grafikler son derece iyi
Uzun süreli oynanış
Güncelleme ve DLC`ler ile zenginleştirilen içerik
Türkçe dil desteği