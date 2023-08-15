Basınçlı su ile çeşitli ortamları temizlediğimiz bu simülasyon oyununda siz de sakinleşebilirsiniz. Hemen PowerWash Simulator indirin ve gevşemeye başlayın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oldukça ilginç bir oyun olan PowerWash Simulator hem çok rahatlatıcı, keyifli ve bir o kadar da muzip bir oyun. Kim derdi ki basınçlı suyla etrafı temizlediğimiz bir oyunun bu kadar iyi olabileceğini? Gerçekten inanılmaz.

Dilerseniz tek başınıza dilerseniz arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bu temizlik oyununda yapmanız gereken çok basit. Elinizdeki basınçlı su ile karşınızda duran kirli nesneyi ya da bölgeyi detaylı bir şekilde temizlemek. İğne ucu kadar kuru yer kalmayana kadar temizlik yaptığımız bu oyunda sesler ve görseller oldukça rahatlatıcı bir his veriyor.

Özellikle su sesine karşı bir zaafınız varsa ve ASMR’lerden hoşlanıyorsanız kesinlikle bu oyuna bir göz atmalısınız. Boş zamanlarınızda rahatlamak ve gevşemek için bu oyunu kafanızı yormadan oynayabilirsiniz.

PowerWash Simulator İndir

Hadi hemen siz de PowerWash Simulator indirin ve bu eşi benzeri olmayan rahatlatıcı simülasyonu oynamaya başlayın. İrili ufaklı güncelleştirmeler ve DLC’ler ile zenginleştirilen bu oyunu kaçırmayın.

PowerWash Simulator Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 8 (64-bit) ya da daha yenisi

: Windows 8 (64-bit) ya da daha yenisi İşlemci : Intel i5-760 (4*2800), AMD Phenom II

: Intel i5-760 (4*2800), AMD Phenom II Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 760, AMD R7-260X

: GeForce GTX 760, AMD R7-260X DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 6 GB kullanılabilir alan