COVID-19 Vaka Sayısı Açıklanandan Kat Kat Fazla Olabilir!

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) endişe verici bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs vaka sayısı açıklanandan çok daha fazla olabilir. Peki, dünyadaki COVID-19 vaka sayısı açıklanandan neden kat kat fazla olabilir? İşte DSÖ tarafından yapılan açıklamanın tüm ayrıntıları!

COVID-19 Vaka Sayısı Açıklanan Vaka Sayısından Neden Fazla Olabilir?

Yeni tip koronavirüs etkisini hız kesmeden dünya genelinde devam ettiriyor. COVID-19 vaka sayısı kayıtlara göre dünya çapında 35 milyonu geçti ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre bu sayı çok daha fazla olabilir. DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, yaptığı açıklamada, dünya genelinde her 10 kişiden 1'inin yeni tip koronavirüse yakalandığı tahmininde bulundu.

Dr. Ryan tarafından yapılan açıklamada bulunulan tahmin doğru ise dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı açıklanandan 20 kat daha fazla olabilir. Öte yandan yeni tip koronavirüse yakalanmasına rağmen semptom göstermediğinden ötürü kayıtlara dahil edilmeyen insanlar olduğu için gerçek vaka sayısı ile ilgili tartışmalar dünya genelinde sürmeye devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, yaptığı açıklamada, kırsal kesim ile şehirler arasında yeni tip koronavirüs salgınının yayılımında birtakım farklılıkların olduğunu da sözlerine ekledi. COVID-19 salgınının tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam edeceğini belirten Dr. Ryan, "Pek çok ölüm önlendi, daha birçok hayatı da kurtarabiliriz. Salgın devam edecek ancak bulaşmayı azaltmak ve hayat kurtarmak için bir şeyler yapabiliriz" dedi.

Dr. Ryan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Güneydoğu Asya'nın vaka sayısında artış varken Doğu Akdeniz ve Avrupa'nın COVID-19 kaynaklı vefat sayısında artış olduğunu ifade etti. Ryan tarafından yapılan açıklamalara göre dünya genelinde 760 milyon insan yeni tip koronavirüse yakalanmış olabilir.

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 4 Ekim'den itibaren toplam hasta sayısı 324.443 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 8.441'e yükseldi. İyileşen hasta sayısının 285.050 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.475 olduğu belirtildi.