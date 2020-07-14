Ghost of Tsushima Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Paris Games Week 2017 sırasında duyurulmuş olan Ghost of Tsusima ile buluşmamıza az bir zaman kaldı. Yeni Sucker Punch oyunu, 17 Temmuz 2020 Cuma günü PlayStation 4 için satışa sunulacak. Bugün de Sony Interactive Entertainment ve Sucker Punch, Ghost of Tsushima çıkış fragmanı ile karşımıza çıktılar.

1274 yılındaki Moğol istilası altındaki Japonya topraklarında geçecek olan Ghost of Tsushima, açık dünya yapısında bir aksiyon oyunu olacak. Konuya göre, Tsushima adası Moğol İmparatorluğu istilası altındadır. Siz ise hayatta kalmayı başaran son samuraylardan bir tanesi, Jin Sakai rolünde olacak ve Moğol İmparatorluğu güçlerine karşı ayakta kalmaya ve adayı istiladan kurtarmaya çalışacaksınız.

Oyun açık dünya oynanışı sunacağı için senaryosu boyunca kırsal bölgelerde, tarlalarda, ormanlarda, köylerde ve dağlarda dolaşarak birçok karakter ile tanışacak ve tarihi yerleri keşfe çıkabileceğiz. Çatışmalara ise isterseniz kılıcınız ile yakın mesafeden, isterseniz de yay kullanarak uzak mesafeden girebilirsiniz. Eğer gizliliği seviyorsanız, hayalet gibi hareket ederek ortalığı ayağa kaldırmadan düşmanlarınızı ortadan kaldırabileceksiniz. Taktiğinizi nasıl yapacağınız tamamıyla size kalmış.

Ghost of Tsushima oyunu Dijital Deluxe Sürüm, Özel Sürüm ve Koleksiyoncu Sürümü olmak üzere üç farklı özel sürümü olacak. Dijital Deluxe Sürüm, oyun içinde kullanabileceğiniz at, eyer, maske, kılıç ve Jin için zırh seti bulunan Tsuşima'nın Kahramanı görünüm seti, Haçiman'ın Armağanı Nazarlık ve bir teknik puan olmak üzere iki oyun içi eşya, dijital mini sanat kitabı, yönetmenin yorumu ve PlayStation 4 teması ile geliyor.

Özel Sürüm, oyunun metal kutulu versiyonuna ek olarak Tsuşima'nın Kahramanı maskesi ve kılıç görünümü için tek kullanımlık kod, Haçiman'ın Armağanı Nazarlık ve bir teknik puan olmak üzere iki oyun içi eşya, dijital sanat kitabı ve yönetmenin yorumu içeriğiyle geliyor.

Koleksiyoncu Sürümü ise Dijital Deluxe Sürümü ve Özel Sürüm içeriklerine ek olarak Sakai Maskesi ve ayaklık, Furoshiki sargı bezi, Sashimono savaş bayrağı ve Tsushima Adası kumaş haritasını barındırıyor.

Son olarak, oyunun inceleme ambargosu yarın TSİ 17:00 sıralarında kalkacak. Bu da, hazırlanan inceleme yazılarının ve videolarının belirtilen saatten sonra yayınlanacağı anlamına geliyor. Bizler de Sucker Punch tarafından geliştirilmiş olan oyunun genel olarak beğenilip beğenilmediğini net olarak görmüş olacağız.

Ghost of Tsushima Çıkış Fragmanını Kaçırmayın

Sony Interactive Entertainment ve Sucker Punch tarafından yayınlanan Ghost of Tsushima çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Bir dakika uzunluğunda olan fragman, ara sahneler ve oynanış kısımlarının harmanlanması ile oluşturulmuş. Aksiyon dolu kılıç savaşların, gizlilik ile yapılan infazların ve büyüleyici atmosferin ekranımıza geldiği muazzan fragmanı kaçırmamanızı öneriyoruz. Keyifli seyirler!