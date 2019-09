Ghostwire: Tokyo Yaratıcı Yönetmeni Tango Gameworks'ten Ayrıldı

Tango Gameworks stüdyosu yeni GhostWire: Tokyo oyununu E3 2019 fuarındaki Bethesda konferansında duyurmuştu. Ancak duyurunun en ilgi çekici yanı neredeyse Ikumi Nakamura olmuştu. Yaratıcı Yönetmen, yaydığı enerjisi ile neredeyse GhostWire: Tokyo'yu gölgede bırakacaktı. Şimdilik yeni oyunun ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor ama geliştirilme aşaması devam ederken beklenmedik bir haber geldi. GhostWire: Tokyo Yaratıcı Yönetmeni Ikumi Nakamura, Tango Gameworks ile yollarını ayırdı.

Duyuruyu Twitter hesabı üzerinden yapan Nakamura, "Yaratıcı Yönetmen ve Sanat Yönetmeni olarak Tango ve Zenimax'teki dokuz yılın ardından yolculuklardan birinin bittiğini hissettim. Birlikte çalıştığım yetenekli insanlardan çok şey öğrendim ve saygı duyuyorum. Eğer benimle çalışmak isteyen olursa irtibata geçsin!" yorumunda bulundu.

After 9 years as Creative director & Art Director at Tango and Zenimax - I felt here is one of ends of the journeys . I learned from the talented people I've worked with and I respect. 🙏😊 Contact me if anyone wants to work with me! → https://t.co/4VKLdY2ejl pic.twitter.com/Hbsuta3Rgo