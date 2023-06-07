Merakla Beklenen GiST Etkinliği Ertelendi: İşte Yeni Tarihler!

Her yıl binlerce oyuncu ile markaları birbiriyle buluşturan, yılın en büyük iki oyun fuarından biri olan GiST'e yönelik erteleme kararı alındı.

Normal şartlarda 16-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan fuara yönelik iki turlu Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle öğrencilerin sınav takviminin GiST tarihleriyle çakışması söz konusuydu.

GiST, 22-24 Eylül Tarihlerine Ertelendi

Oyuncuların taleplerini dinlediğini belirten GiST yönetimi, oyun sektörünün daha keyifli bir atmosferde gelebilmeleri için GiST'i 22-24 Eylül tarihlerine ertelediğini açıkladı.

GiST yönetimi tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde: