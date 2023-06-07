Merakla Beklenen GiST Etkinliği Ertelendi: İşte Yeni Tarihler!
Her yıl binlerce oyun severin merakla beklediği oyun fuarlarından biri olan GiST, alınan yeni kararla birlikte ertelendi. İşte detaylar!
Her yıl binlerce oyuncu ile markaları birbiriyle buluşturan, yılın en büyük iki oyun fuarından biri olan GiST'e yönelik erteleme kararı alındı.
Normal şartlarda 16-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan fuara yönelik iki turlu Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle öğrencilerin sınav takviminin GiST tarihleriyle çakışması söz konusuydu.
GiST, 22-24 Eylül Tarihlerine Ertelendi
Oyuncuların taleplerini dinlediğini belirten GiST yönetimi, oyun sektörünün daha keyifli bir atmosferde gelebilmeleri için GiST'i 22-24 Eylül tarihlerine ertelediğini açıkladı.
GiST yönetimi tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:
Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük 8 uluslararası oyun ve e-spor fuarından birisi olan Gaming İstanbul (GIST), 16 – 18 Haziran 2023 tarihleri arasında Prof. Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenleneceğini sizlere duyurmuştuk. Ancak, iki turlu Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve fuar izinlerimiz alındıktan sonra açıklanan sınav takvimi sebebiyle oyunseverlerden GIST’in ertelenmesi yönünde yoğun talep alıyorduk. Gaming İstanbul yönetimi olarak, oyuncuların ve oyun sektörünün daha keyifli bir atmosferde bir araya gelebilmeleri için bu haklı taleplere kulak verdik ve GIST'i 22-24 Eylül 2023 tarihine erteleme kararı aldık. Bu yeni tarihte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri sponsorluğunda daha zengin bir içerik ile GIST’i oyunseverlerle buluşturacağız.
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