12 GB RAM'li Xiaomi 17T Geliyor! Güçlü İşlemci ve 144Hz Ekrana Sahip

Xiaomi 17T'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefon yeni bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen telefonda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Xiaomi 17T'nin NBTC Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen Xiaomi 17T, 2602DPT53G model numarası ile birlikte NBTC sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun telekomünikasyon standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. NBTC sertifikası ayrıca telefonun yakında tanıtılacağını da gösteriyor.

Xiaomi 17T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç civarı

6,8 inç civarı Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 8500

Dimensity 8500 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya: 6.360 mAh

6.360 mAh Hızlı Şarj: 67W

67W Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69

IP68 ve IP69 İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17T'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,8 inç civarında büyüklüğünde olacak. Xiaomi 17T, 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 15T'de 6,83 inç ekran boyutu, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Xiaomi 15T'nin ekran parlaklığı göz önünde bulundurduğumda yeni telefonda 3200 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık seviyesi, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça göülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezinirken bile bu fark belirgin şekilde hissediliyor.

Xiaomi 17T'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli şekilde çalışıyor hem de daha yüksek hız sunuyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

Dimensity 8500 işlemcisi Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Bunların yanı sıra PUBG Mobile'dan Call of Duty Mobile'a kadar çoğu oyun sorunsuz şekilde oynanabiliyor. Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 15T'de Dimensity 8400 Ultra tercih edilmişti. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabildiğini belirtelim.

Xiaomi 17T'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 17T'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak.Telefoto kamera sayesinde görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapabiliyor. Ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Telefonun ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 15T'de 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel telefoto kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

Bilindiği üzere hemen hemen her yeni modelde yazılım tarafında önemli yenilik ve iyileştirmeler yapılıyor. Yani arka kameraların aynı çözünürlüğe sahip olması, iki telefonun da aynı kalitede fotoğraf çekeceği anlamına gelmiyor. Yeni model, muhtemelen daha kaliteli fotoğraflar çekmenize imkân tanıyacaktır.

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T'nin 2026 yılının nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi 15T, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 17T Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17T'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17T'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi 17T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T şu anda 39 bin 999 TL'ye satılıyor. Xiaomi 17T, önceki modelden daha iyi öxzelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 43 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T'nin ekran özellikleri ve işlemcisi dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı, çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Bu, özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz veya üzeri bir yenileme hızına sahip telefona geçildliğinde aradaki fark belirgin şekilde hissediliyor.

Yüksek şarj hızı sayesinde telefonun kısa sürede şarj olacağını söyleyebilirim. Bu arada suya dayanıklılığın çok önemli bir avantaj olduğunu belirteyim çünkü dışarıdayken beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başlayabiliyor. Böyle bir durumda "telefon su geçirecek mi" endişesi yaşanmayacak.